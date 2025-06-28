28 июня 2025

Столицу Сербии охватили протесты после ультиматума Вучичу, начались драки с силовиками. Фоторепортаж

Столицу Сербии охватили протесты после ультиматума Вучичу
© Служба новостей «URA.RU»
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У здания парламента в Белграде начались столкновения протестующих с полицией
У здания парламента в Белграде начались столкновения протестующих с полицией Фото:

В центре Белграда прошел массовый митинг оппозиции, завершившийся столкновениями с полицией и применением дубинок. Протестующие потребовали досрочных выборов, а президент Александр Вучич призвал к миру и заявил о готовности властей сохранять порядок. Фоторепортаж URA.RU.

Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства. Акция продолжается уже несколько часов, и к зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка. 

По информации СМИ, поводом для массовой акции стал ультиматум властям: оппозиция потребовала назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек. Президент Александр Вучич появился в Пионерском парке рядом с администрацией и призвал к спокойствию, подчеркнув силу государственных институтов и готовность власти выполнять свои обязанности.

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В центре Белграда прошел массовый митинг оппозиции, завершившийся столкновениями с полицией и применением дубинок. Протестующие потребовали досрочных выборов, а президент Александр Вучич призвал к миру и заявил о готовности властей сохранять порядок. Фоторепортаж URA.RU. Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства. Акция продолжается уже несколько часов, и к зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка.  По информации СМИ, поводом для массовой акции стал ультиматум властям: оппозиция потребовала назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек. Президент Александр Вучич появился в Пионерском парке рядом с администрацией и призвал к спокойствию, подчеркнув силу государственных институтов и готовность власти выполнять свои обязанности.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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