В центре Белграда прошел массовый митинг оппозиции, завершившийся столкновениями с полицией и применением дубинок. Протестующие потребовали досрочных выборов, а президент Александр Вучич призвал к миру и заявил о готовности властей сохранять порядок. Фоторепортаж URA.RU.
Изначально мирный протест перерос в столкновения. Сотрудники вынуждены применять против участников акции дубинки и спецсредства. Акция продолжается уже несколько часов, и к зданию парламента продолжают стягиваться дополнительные силы правопорядка.
По информации СМИ, поводом для массовой акции стал ультиматум властям: оппозиция потребовала назначить дату досрочных выборов и убрать палаточный лагерь сторонников президента у парламента. На улицы вышли около 36 тысяч человек. Президент Александр Вучич появился в Пионерском парке рядом с администрацией и призвал к спокойствию, подчеркнув силу государственных институтов и готовность власти выполнять свои обязанности.
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