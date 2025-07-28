Челябинский силовик задержан за связи с бандитами

Сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали государственного инспектора безопасности дорожного движения РЭО УМВД России города Озерск. Как сообщили URA.RU в пресс-службе челябинского следкома, его обвиняют в превышении полномочий. По данным источника URA.RU, знакомого с ситуацией, силовик, предварительно, помогал местным бандитам.
«По версии следствия, 11 апреля текущего года подозреваемый, являясь должностным лицом, из иной личной заинтересованности, в целях поддержания деловых отношений со знакомым, не имея на то законных оснований, воспользовался возможностями доступа к информационной базе данных МВД России, где осуществил сбор информации на физическое лицо, которую впоследствии передал своему знакомому. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу.», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Там отметили, что в настоящее время решается вопрос о предъявлении силовику обвинения и избрании ему меры пресечения. Дома и по месту работы проведены обысковые мероприятия, выполняются иные следственные и процессуальные действия, в том числе направленные на выявление иных эпизодов преступной деятельности, а также сбор и закрепление доказательственной базы.
«В отношении сотрудника назначена служебная проверка. По ее результатам при подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечен к предусмотренной законом ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
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