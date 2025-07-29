Песков: Трамп хорошо знаком с российской формулой «Победа будет за нами»

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Песков заявил, что Россия всегда придерживалась формулы «Победа будет за нами»
Песков заявил, что Россия всегда придерживалась формулы «Победа будет за нами» Фото:

Президент США Дональд Трамп хорошо знаком с формулой «Победа будет за нами», под которую Россия подписалась еще задолго до февраля 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы под этой формулой подписались задолго до февраля 2022 года. Мы всегда были подписаны под этой формулой», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее на радио «Комсомольская правда» журналист кремлевского пула спросил у первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, знает ли Трамп российскую формулу «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Никонов предположил, что лидер США, возможно, не знаком с этим лозунгом, но отметил, что Россия готова повторять его вновь.

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Президент США Дональд Трамп хорошо знаком с формулой «Победа будет за нами», под которую Россия подписалась еще задолго до февраля 2022 года. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Мы под этой формулой подписались задолго до февраля 2022 года. Мы всегда были подписаны под этой формулой», — подчеркнул Песков во время беседы с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее на радио «Комсомольская правда» журналист кремлевского пула спросил у первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Вячеслава Никонова, знает ли Трамп российскую формулу «наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Никонов предположил, что лидер США, возможно, не знаком с этим лозунгом, но отметил, что Россия готова повторять его вновь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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