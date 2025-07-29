Кремль — URA.RU: Германия нагнетает истеричную русофобию в Европе

Россия лишний раз напомнила Германии о военном потенциале страны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, способны ли недавние заявления президента Владимира Путина о модернизации флота как-то умерить пыл германских генералов.
«По крайней мере, это лишний раз напоминает им о потенциале нашей страны по обеспечиванию нашей безопасности и интересов, тем более в столь важном для нас регионе, как Балтика. В целом, конечно, Германия очень активно принимает участие в нагнетании истеричной русофобии на европейском континенте. Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны. На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран», — заявил Песков.
В Минобороны Германии заявили, что «приняли к сведению» слова президента Владимира Путина о планах оснащать военно-морской флот самой современной техникой. Последнее время немецкие политики и офицеры позволяли себе агрессивные заявления в адрес России. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечал, что дипломатические возможности для урегулирования конфликта «исчерпаны» и «разрешил» Украине бить вглубь территории России. Генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг призвал нанести упреждающие удары по российским аэродромам и оборонным заводам.
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