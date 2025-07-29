Kyodo: в Японии арестовали сына погибшей россиянки по подозрению в ее убийстве

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Муж Елены, который проживает отдельно, обнаружил тело и сообщил в полицию
Муж Елены, который проживает отдельно, обнаружил тело и сообщил в полицию Фото:

Полиция префектуры Осака задержала сына погибшей россиянки Елены Ито — 21-летнего Канэки Ито. Его подозревают в убийстве матери и грабеже. Об этом сообщило японское агентство Kyodo.

По данным издания, тело 48-летней Елены Ито было обнаружено 27 июня в ее квартире в Осаке. Сначала причиной смерти назывался тепловой удар, однако позже полиция обнаружила на теле женщины множественные следы побоев, что вызвало дополнительные вопросы и необходимость продолжения расследования. В ходе допроса Канэки Ито дал признательные показания. Он рассказал, что вечером 26 июня проник в квартиру матери, нанес ей несколько десятков ударов по лицу, после чего задушил двумя руками. Затем молодой человек украл из квартиры 15 тысяч иен (примерно 100 долларов США).

В комнате погибшей не было обнаружено следов борьбы или взлома, входная дверь оставалась запертой. Это позволило предположить, что злоумышленник проник в квартиру именно через балкон. Отец Канэки, который проживает отдельно, обнаружил тело Елены и сообщил в полицию.

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Полиция префектуры Осака задержала сына погибшей россиянки Елены Ито — 21-летнего Канэки Ито. Его подозревают в убийстве матери и грабеже. Об этом сообщило японское агентство Kyodo. По данным издания, тело 48-летней Елены Ито было обнаружено 27 июня в ее квартире в Осаке. Сначала причиной смерти назывался тепловой удар, однако позже полиция обнаружила на теле женщины множественные следы побоев, что вызвало дополнительные вопросы и необходимость продолжения расследования. В ходе допроса Канэки Ито дал признательные показания. Он рассказал, что вечером 26 июня проник в квартиру матери, нанес ей несколько десятков ударов по лицу, после чего задушил двумя руками. Затем молодой человек украл из квартиры 15 тысяч иен (примерно 100 долларов США). В комнате погибшей не было обнаружено следов борьбы или взлома, входная дверь оставалась запертой. Это позволило предположить, что злоумышленник проник в квартиру именно через балкон. Отец Канэки, который проживает отдельно, обнаружил тело Елены и сообщил в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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