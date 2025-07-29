Mash: сеть аптек «Столичка» перестала работать после масштабной кибератаки

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Аптечная сеть «Столичка» не работает из-за технического сбоя, сообщает Mash
Аптечная сеть «Столичка» не работает из-за технического сбоя, сообщает Mash Фото:

Сеть аптек «Столички» временно прекратила работу всех своих точек в Москве после кибератаки, которая парализовала кассовое и учетное оборудование. Об этом сообщает Mash.

«Сеть аптек „Столички“ взломали — точки закрыты по всей Москве, в чём убедились наши корреспонденты. Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул», — передают авторы канала. При этом в пресс-службе самой сети аптек данную информацию о сбоях журналистам не смогли прокомментировать. Авторы канала также опубликовали видео с одной из аптек, где на входной двери написано, что учреждение не работает по техническим причинам. 

По данным издания, сбой затронул не только московские, но и региональные отделения — всего компания управляет более 1000 аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наиболее крупные точки находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире. Сотрудников временно отправили в отгулы до восстановления работы.

Накануне также произошла крупнейшая кибератака на авиакомпанию «Аэрофлот». В результате были отменены более 50 рейсов и более 80 — задержаны. Ответственность взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».

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Сеть аптек «Столички» временно прекратила работу всех своих точек в Москве после кибератаки, которая парализовала кассовое и учетное оборудование. Об этом сообщает Mash. «Сеть аптек „Столички“ взломали — точки закрыты по всей Москве, в чём убедились наши корреспонденты. Не работают кассы и системы учета, сотрудников отправили в отгул», — передают авторы канала. При этом в пресс-службе самой сети аптек данную информацию о сбоях журналистам не смогли прокомментировать. Авторы канала также опубликовали видео с одной из аптек, где на входной двери написано, что учреждение не работает по техническим причинам.  По данным издания, сбой затронул не только московские, но и региональные отделения — всего компания управляет более 1000 аптек в 80 городах Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Наиболее крупные точки находятся в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Туле, Костроме и Владимире. Сотрудников временно отправили в отгулы до восстановления работы. Накануне также произошла крупнейшая кибератака на авиакомпанию «Аэрофлот». В результате были отменены более 50 рейсов и более 80 — задержаны. Ответственность взяли на себя хакерские группировки Silent Crow и «Киберпартизаны».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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