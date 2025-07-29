112: отдыхающие в санатории в Кисловодске пострадали от обрушения горных пород

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медики помогают пострадавшим в Кисловодске в санатории
Медики помогают пострадавшим в Кисловодске в санатории Фото:

Два человека пострадали в результате обрушения скальных пород на территории санатория «Москва» в Кисловодске. Об этом сообщил telegram-канал 112. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы.

«Обрушение скально-грунтовой породы произошло на территории санатория „Москва“ в Кисловодске», — сообщил telegram-канал со ссылкой на источник. В результате происшествия пострадало два человека им оказывают медицинскую помощь.

На месте работают экстренные службы. Причины происшествия устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Два человека пострадали в результате обрушения скальных пород на территории санатория «Москва» в Кисловодске. Об этом сообщил telegram-канал 112. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы. «Обрушение скально-грунтовой породы произошло на территории санатория „Москва“ в Кисловодске», — сообщил telegram-канал со ссылкой на источник. В результате происшествия пострадало два человека им оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы. Причины происшествия устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...