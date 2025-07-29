112: отдыхающие в санатории в Кисловодске пострадали от обрушения горных пород

Два человека пострадали в результате обрушения скальных пород на территории санатория «Москва» в Кисловодске. Об этом сообщил telegram-канал 112. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь, на месте работают экстренные службы.
«Обрушение скально-грунтовой породы произошло на территории санатория „Москва“ в Кисловодске», — сообщил telegram-канал со ссылкой на источник. В результате происшествия пострадало два человека им оказывают медицинскую помощь.
На месте работают экстренные службы. Причины происшествия устанавливаются.
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