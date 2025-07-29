Аптеки «Столичка» работают, несмотря на хакерскую атаку

Аптеки сети «Столичка» в Москве возобновили работу. Ранее ряд СМИ сообщал, что после сбоя, вызванного хакерской атакой, заведение закрылось. По словам работников, аптеки были закрыты по техническим причинам.
«Вчера мы не работали по техническим причинам. Сегодня работает аптека», — сообщили URA.RU в одной из точек сети. При этом представители аптеки не уточнили, что именно стало причиной временного закрытия.
Ранее telegram-канал Mash сообщил о масштабной хакерской атаке на сеть аптек «Столичка» в Москве. По информации источника, из-за взлома не работали кассы и системы учета товаров, а сотрудники были отправлены в отгул.
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