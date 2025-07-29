В ГД предложили запустить ежегодную проверку компаний в сфере ЖКХ

Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРПЗ) Андрей Кузнецов предложил провести масштабную проверку всех компаний, в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) на территории России. По словам Кузнецова, целью инициативы является выявление неиспользуемых финансовых средств, которые могли бы быть направлены на развитие народного хозяйства.
«Давайте год выделим на то, чтобы по всей стране проверить [компании в сфере ЖКХ]. Мы ужаснемся, сколько денег мы найдем лишних, которые в народном хозяйстве сейчас не участвуют», — рассказал Кузнецов ТАСС. Он отметил, что прибыль управляющих компаний в ЖКХ остается непрозрачной и практически не поддается анализу со стороны государства.
Депутат считает, что отсутствие контроля создает риски вывода средств как в частные структуры, так и за пределы страны. Кузнецов добавил, что системные проверки помогут не только повысить прозрачность в работе управляющих организаций, но и выявить возможные нарушения и неэффективное использование ресурсов.
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