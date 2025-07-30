Российские автобусы оборудуют кондиционерами и обогревателями

Депутат Гусев: Госдума внесет закон об оснащении автобусов кондиционерами
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Депутат Гусев сообщил об оснащении автобусов кондиционерами и обогревателями
Депутат Гусев сообщил об оснащении автобусов кондиционерами и обогревателями Фото:

В Государственную думу будет внесен законопроект, который предусматривает обязательное оснащение автобусов системами кондиционирования воздуха и отопления согласно установленным стандартам. Об этом сообщил автор этого проекта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами», — передает слова Гусева РИА Новости. Кроме того, зампред отметил, что, в первую очередь это касается регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C.

Документ предусматривает расширение сферы регионального государственного контроля автомобильного транспорта, городского наземного электротранспорта и дорожного хозяйства. По словам Гусева, только 40% автобусов в мегаполисах оснащены системами кондиционирования воздуха. Одобрение законопроекта позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров и станет важным шагом к улучшению стандартов общественного транспорта в России.

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В Государственную думу будет внесен законопроект, который предусматривает обязательное оснащение автобусов системами кондиционирования воздуха и отопления согласно установленным стандартам. Об этом сообщил автор этого проекта первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. «Предлагается обязать оснащать автобусы, рассчитанные на 22 и более пассажиров, системами кондиционирования и обогрева в соответствии с установленными нормативами», — передает слова Гусева РИА Новости. Кроме того, зампред отметил, что, в первую очередь это касается регионов, где летом температура зашкаливает за +30 °C. Документ предусматривает расширение сферы регионального государственного контроля автомобильного транспорта, городского наземного электротранспорта и дорожного хозяйства. По словам Гусева, только 40% автобусов в мегаполисах оснащены системами кондиционирования воздуха. Одобрение законопроекта позволит существенно повысить уровень комфорта для пассажиров и станет важным шагом к улучшению стандартов общественного транспорта в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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