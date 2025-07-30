Культовый рэпер закатит ночную вечеринку у бассейна в Екатеринбурге

Рэпер Thomas Mraz приедет на вечеринку у бассейна в Екатеринбурге

30 июля 2025 в 20:46 Размер текста - 17 +

На вечеринку у бассейна пустят только совершеннолетних Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Рэпер Thomas Mraz, исполнитель песен «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе», даст необычный ночной концерт в Екатеринбурге — на вечеринке у бассейна, но попасть туда смогут только совершеннолетние. Также горожан ждут фестиваль с актрисой Юлией Пересильд, матч футбольного клуба «Урал», соревнования по армрестлингу, фестиваль с Найком Борзовым и многое другое. Самые интересные события пятницы и выходных — в афише URA.RU. 1 августа «Кинолето УБРиР» (0+) На аллее парка Маяковского проведут киносеансы «Путешествие в космос». Посетители смогут посмотреть мультфильмы (в 15:15), «Планету сокровищ» (в 16:00), «Апполон-13» (в 18:00), «Время первых» (в 20:00). Посещение бесплатное, можно разместиться на шезлонгах или взять с собой плед. «Т2 Спот» (6+) На площадке ККЗ «Космос» покажут мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером» (в 16:00), комедию «Музыка нас связала» (в 17:30), выступит участница «Евровидения», проекта «Ну-ка, все вместе!», шоу «LAB с Антоном Беляевым» Яна Антипенко (в 19:00) и пройдет мастер-класс по бачате, сальсе, зуку, линди-хопу (в 20:00). Вход свободный, для просмотра фильмов на месте можно выбрать шезлонг. Участников экскурсии угостят попкорном Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Экскурсия в сеть кинотеатров «Премьер — зал» (16+) Екатеринбуржцы смогут познакомиться с закулисьем кинобизнеса в ТЦ «Омега». Экскурсию проведет креативный директор Елена Воробьева. Участники узнают, как сейчас устроен кинобизнес, убивают ли классическое кино онлайн-кинотеатры, можно ли совмещать арт-пространство и кино на Уралмаше. Также будет дегустация попкорна, просмотр проекторной и кинозалов-трансформеров. Начало в 12:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. Экскурсия в открытое хранение «Синара Арт» (14+) У посетителей появится уникальная возможность увидеть подлинники, архивные материалы, работы известных художников. Экскурсию проведет главный хранитель «Синара Арт» Евгения Нохрина. Начало в 19:00, билет — 600 рублей. Экскурсии по Ново-Тихвинскому монастырю (0+) Горожан ждут на экскурсии «Удивительные истории из жизни монастыря». Всех желающих ждут у центрального входа в храм святого Александра Невского. Посетителей просят соблюдать дресс-код: юбка и головной убор для женщин, брюки (не шорты) для мужчин. Начало в 16:00, вход свободный. Театрализованная барахолка «Коляда-Туча» (0+) Возле «Коляда-театра» поставят столы, помосты и вешалки, где разместят реквизиты, костюмы, бижутерию, книги, афиши и красивые вещи, которые никогда не будут использованы в спектаклях. Все можно забрать бесплатно. Также гости смогут купить билеты на все детские спектакли в Малахитовом зале со скидкой 50%. Начало в 12:00, вход свободный. 2 августа Концерт солиста группы «Фактор 2» (18+) Владимир Панченко и Юрий Чистяков (Guns) выступят в ресторане «Максимилианс». Песни «Одинокая звезда», «Война» и «Красавица» прозвучат в 22:00, билеты — от 2500 рублей. Thomas Mraz стал хедлайнером тусовки Фото: Okras / wikipedia.org/ CC BY-SA 4.0 Вечеринка у бассейна с рэпером Thomas Mraz (18+) В Екатеринбурге пройдет очередная ночная вечеринка у бассейна «Стая Pool». На ней выступит культовый музыкант Thomas Mraz, который многим известен по хитам «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе». Также участников тусовки ждут диджеи из разных городов России, три разноформатные сцены, шоу-перформанс, световое и звуковое шоу, теплый бассейн с подогревом, арт-объекты, интерактивные зоны и маркет, кинотеатр на песке, футбольный и баскетбольный турнир. Начало в 21:00 в Cuba Cuba Baden, вход — от 1499 рублей. Фестиваль «Послушайте!» (12+) Исполнитель хитов «Лошадка» и «Верхом на звезде» Найк Борзов, грузинская певица Меги Гогитидзе, исполнительница Варвара Убель, группы Muchachos Band и Tropical Winds проведут концерт в рамках джазового фестиваля. Начало в 18:00 в Летнем театре парка Маяковского, билеты — от 3000 рублей. UralCraftFest (18+) В концерт-холле «Свобода» соберется 30 самых топовых пивоварен и сидрерий со всей России. В программе — дегустация напитков, общение с пивоварами, технологами, музыка, конкурсы, бир-понг и аукцион эксклюзивного бокала. Начало в 14:00, билеты — от 5000 рублей. Обменяться книгами и растениями можно бесплатно Фото предоставлено организаторами «Три куста фест» «Три куста фест» (0+) Во дворе культурного центра «Верх-Исетский» пройдет своп комнатных растений, будут работать читальный зал и буккроссинг, маркет товаров ручной работы. Все желающие смогут высадить растение на «семейную клумбу» и сопроводить его памятной табличкой. В 13:00 и в 17:00 проведут экскурсию в наушниках по историческому зданию культурного центра (вход по билетам), а в 15:30 во дворе под открытым небом выступят пианист Арсений Демидов и скрипачка Яна Потехина. Начало в 11:00, вход свободный. Новоселье музея советского быта «Сделано в СССР» (0+) Посетителей ждут экскурс в прошлое, музыка, конкурсы с призами, экскурсия по музею, дефиле советской моды, шампанское, угощение и многое другое. Гостей ждут к 17:00 на ул. Ленина, 69/6 (вход со стороны улицы Кузнечной), вход бесплатный. Матч ФК «Урал» — ФК «Родина» (0+) На «Екатеринбург-Арене» пройдет игра третьего тура «Лиги PARI». На игру с московской командой карта болельщика не нужна. Начало в 19:00, билеты — от 250 рублей. Кинопоказ «Холодное лето пятьдесят третьего» (18+) Посетители кинозала в Ельцин Центре увидят картину Александра Прошкина. Время действия — 1953 год, страна на пороге больших перемен. Двое ссыльных политзаключенных вступают в бой с бандой амнистированных уголовников, захвативших северную деревню вместе с немногочисленными жителями. Начало в 14:00, вход свободный, но по регистрации. На съемки могут прийти люди всех возрастов Фото: Размик Закарян © URA.RU Съемки в кино (6+) Горожан приглашают на участие в массовке на съемках художественного фильма «Когда поют», посвященного творчеству композитора Евгения Родыгина. Прийти может каждый: возраст неважен, но должна быть одежда по погоде, приветствуется любовь к пению. Съемки пройдут 13:30 у главной сцены Парка Маяковского и займут около 30 минут, вход свободный. «Лето на заводе» (0+) В Сысерти гостей ждут экскурсии, мастер-классы по скетчингу и теневому спектаклю, выступление групп Funk Power и Skookiny Deti, спектакли от театра теневых кукол «Тохот», аудиовизуальный перфоманс, кинопоказы, чайный киноцех и многое другое. Начало в 12:00, вход — 250 рублей (льготный — 100 рублей). Фестиваль «Не пустое место» (0+) Свердловчан приглашают на фестиваль в селе Камышево. В программе — велопрогулка на 35 км, прогулка по руинам, концерты, выставка, перфомансы, показ анимации и видеоарта, экскурсии, мастер-классы. Начало в 13:00, вход свободный. Предусмотрен трансфер из Екатеринбурга, стоимость — 2000 рублей. На фестиваль «Посреди нигде» ждут около 2000 гостей Фото предоставлено организаторами «Посреди нигде» Фестиваль «Посреди нигде» (12+) Мероприятие пройдет в селе Малый Турыш. Гостей ждут концерты под открытым небом, лабиринт из соломы, маркет локальных мастеров, лекторий, фотосессии с коровами, йога-занятия, полевой ресторан. Также выступят группа «Внимание, брусника!» и актриса Юлия Пересильд с командой «МАNДРАГОРА». Начало в 15:00, билеты — от 2500 рублей, дети до 10 лет — бесплатно. Тренировка со звездным спортсменом (12+) Между улицами Добролюбова и Горького на набережной продолжает работать площадка «Лето с РМК». В программе — групповая тренировка (в 10:00), лекция «Питание: мифы и реальность» (в 11:30), тренировка с одним из самых титулованных каратистов планеты Андреем Чирковым (17:00). В 19:00 покажут фильм «Чемпионы». Вход на мероприятия свободный. 3 августа Финальные встречи III Кубка главы Екатеринбурга (12+) Профессиональные игроки и любители русского бильярда в дружественной атмосфере соревнования встретятся в клубе Public club Billiards. Начало в 11:00, вход — 2500 рублей. Турнир по сквошу (6+) В ТРЦ Veer Mall пройдет ежеквартальный турнир по сквошу «16 новичков». Посмотреть на игру могут все желающие. Время старта уточняется, вход свободный. Чтобы участвовать в турнире, армрестлеры должны внести взнос — 500 рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Соревнования по армрестлингу (16+) В ТРЦ «Карнавал» свою силу покажут спортсмены в пяти весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг и 100+ кг. Также публику будут развлекать эффектные черлидерши из шоу-балета «Анимэкс». Начало в 11:00 на 3 этаже в зоне фудкорта, вход свободный. Концерт Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА» (12+) В кинозале Ельцин Центра выступит актриса Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» с программой «Птица-Победа». Коллектив приезжает на Урал с выступлением впервые, ранее программу могли услышать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Начало в 19:00, билеты — 1500 рублей. Встреча кофейного клуба «Доживем до понедельника» (18+) Участники смогут посетить «Эксперимент на кончиках рецепторов». Разговор пойдет о сенсорике и вкусовых ощущениях. Начало в 13:00, билет — 1000 рублей. «НейроNews» (18+) Комики вместе со зрителями проанализируют забавные и необычные новости, придумывают для них шутки и пытаются определить, какие из них создал искусственный интеллект. Начало в 19:00 в «Немузее мусора», билеты — 300 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэпер Thomas Mraz, исполнитель песен «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе», даст необычный ночной концерт в Екатеринбурге — на вечеринке у бассейна, но попасть туда смогут только совершеннолетние. Также горожан ждут фестиваль с актрисой Юлией Пересильд, матч футбольного клуба «Урал», соревнования по армрестлингу, фестиваль с Найком Борзовым и многое другое. Самые интересные события пятницы и выходных — в афише URA.RU. «Кинолето УБРиР» (0+) На аллее парка Маяковского проведут киносеансы «Путешествие в космос». Посетители смогут посмотреть мультфильмы (в 15:15), «Планету сокровищ» (в 16:00), «Апполон-13» (в 18:00), «Время первых» (в 20:00). Посещение бесплатное, можно разместиться на шезлонгах или взять с собой плед. «Т2 Спот» (6+) На площадке ККЗ «Космос» покажут мультфильм «UglyDolls. Куклы с характером» (в 16:00), комедию «Музыка нас связала» (в 17:30), выступит участница «Евровидения», проекта «Ну-ка, все вместе!», шоу «LAB с Антоном Беляевым» Яна Антипенко (в 19:00) и пройдет мастер-класс по бачате, сальсе, зуку, линди-хопу (в 20:00). Вход свободный, для просмотра фильмов на месте можно выбрать шезлонг. Экскурсия в сеть кинотеатров «Премьер — зал» (16+) Екатеринбуржцы смогут познакомиться с закулисьем кинобизнеса в ТЦ «Омега». Экскурсию проведет креативный директор Елена Воробьева. Участники узнают, как сейчас устроен кинобизнес, убивают ли классическое кино онлайн-кинотеатры, можно ли совмещать арт-пространство и кино на Уралмаше. Также будет дегустация попкорна, просмотр проекторной и кинозалов-трансформеров. Начало в 12:00, вход бесплатный, но нужна регистрация. Экскурсия в открытое хранение «Синара Арт» (14+) У посетителей появится уникальная возможность увидеть подлинники, архивные материалы, работы известных художников. Экскурсию проведет главный хранитель «Синара Арт» Евгения Нохрина. Начало в 19:00, билет — 600 рублей. Экскурсии по Ново-Тихвинскому монастырю (0+) Горожан ждут на экскурсии «Удивительные истории из жизни монастыря». Всех желающих ждут у центрального входа в храм святого Александра Невского. Посетителей просят соблюдать дресс-код: юбка и головной убор для женщин, брюки (не шорты) для мужчин. Начало в 16:00, вход свободный. Театрализованная барахолка «Коляда-Туча» (0+) Возле «Коляда-театра» поставят столы, помосты и вешалки, где разместят реквизиты, костюмы, бижутерию, книги, афиши и красивые вещи, которые никогда не будут использованы в спектаклях. Все можно забрать бесплатно. Также гости смогут купить билеты на все детские спектакли в Малахитовом зале со скидкой 50%. Начало в 12:00, вход свободный. Концерт солиста группы «Фактор 2» (18+) Владимир Панченко и Юрий Чистяков (Guns) выступят в ресторане «Максимилианс». Песни «Одинокая звезда», «Война» и «Красавица» прозвучат в 22:00, билеты — от 2500 рублей. Вечеринка у бассейна с рэпером Thomas Mraz (18+) В Екатеринбурге пройдет очередная ночная вечеринка у бассейна «Стая Pool». На ней выступит культовый музыкант Thomas Mraz, который многим известен по хитам «Пол это лава», «Миллион», «Хочу к тебе». Также участников тусовки ждут диджеи из разных городов России, три разноформатные сцены, шоу-перформанс, световое и звуковое шоу, теплый бассейн с подогревом, арт-объекты, интерактивные зоны и маркет, кинотеатр на песке, футбольный и баскетбольный турнир. Начало в 21:00 в Cuba Cuba Baden, вход — от 1499 рублей. Фестиваль «Послушайте!» (12+) Исполнитель хитов «Лошадка» и «Верхом на звезде» Найк Борзов, грузинская певица Меги Гогитидзе, исполнительница Варвара Убель, группы Muchachos Band и Tropical Winds проведут концерт в рамках джазового фестиваля. Начало в 18:00 в Летнем театре парка Маяковского, билеты — от 3000 рублей. UralCraftFest (18+) В концерт-холле «Свобода» соберется 30 самых топовых пивоварен и сидрерий со всей России. В программе — дегустация напитков, общение с пивоварами, технологами, музыка, конкурсы, бир-понг и аукцион эксклюзивного бокала. Начало в 14:00, билеты — от 5000 рублей. «Три куста фест» (0+) Во дворе культурного центра «Верх-Исетский» пройдет своп комнатных растений, будут работать читальный зал и буккроссинг, маркет товаров ручной работы. Все желающие смогут высадить растение на «семейную клумбу» и сопроводить его памятной табличкой. В 13:00 и в 17:00 проведут экскурсию в наушниках по историческому зданию культурного центра (вход по билетам), а в 15:30 во дворе под открытым небом выступят пианист Арсений Демидов и скрипачка Яна Потехина. Начало в 11:00, вход свободный. Новоселье музея советского быта «Сделано в СССР» (0+) Посетителей ждут экскурс в прошлое, музыка, конкурсы с призами, экскурсия по музею, дефиле советской моды, шампанское, угощение и многое другое. Гостей ждут к 17:00 на ул. Ленина, 69/6 (вход со стороны улицы Кузнечной), вход бесплатный. Матч ФК «Урал» — ФК «Родина» (0+) На «Екатеринбург-Арене» пройдет игра третьего тура «Лиги PARI». На игру с московской командой карта болельщика не нужна. Начало в 19:00, билеты — от 250 рублей. Кинопоказ «Холодное лето пятьдесят третьего» (18+) Посетители кинозала в Ельцин Центре увидят картину Александра Прошкина. Время действия — 1953 год, страна на пороге больших перемен. Двое ссыльных политзаключенных вступают в бой с бандой амнистированных уголовников, захвативших северную деревню вместе с немногочисленными жителями. Начало в 14:00, вход свободный, но по регистрации. Съемки в кино (6+) Горожан приглашают на участие в массовке на съемках художественного фильма «Когда поют», посвященного творчеству композитора Евгения Родыгина. Прийти может каждый: возраст неважен, но должна быть одежда по погоде, приветствуется любовь к пению. Съемки пройдут 13:30 у главной сцены Парка Маяковского и займут около 30 минут, вход свободный. «Лето на заводе» (0+) В Сысерти гостей ждут экскурсии, мастер-классы по скетчингу и теневому спектаклю, выступление групп Funk Power и Skookiny Deti, спектакли от театра теневых кукол «Тохот», аудиовизуальный перфоманс, кинопоказы, чайный киноцех и многое другое. Начало в 12:00, вход — 250 рублей (льготный — 100 рублей). Фестиваль «Не пустое место» (0+) Свердловчан приглашают на фестиваль в селе Камышево. В программе — велопрогулка на 35 км, прогулка по руинам, концерты, выставка, перфомансы, показ анимации и видеоарта, экскурсии, мастер-классы. Начало в 13:00, вход свободный. Предусмотрен трансфер из Екатеринбурга, стоимость — 2000 рублей. Фестиваль «Посреди нигде» (12+) Мероприятие пройдет в селе Малый Турыш. Гостей ждут концерты под открытым небом, лабиринт из соломы, маркет локальных мастеров, лекторий, фотосессии с коровами, йога-занятия, полевой ресторан. Также выступят группа «Внимание, брусника!» и актриса Юлия Пересильд с командой «МАNДРАГОРА». Начало в 15:00, билеты — от 2500 рублей, дети до 10 лет — бесплатно. Тренировка со звездным спортсменом (12+) Между улицами Добролюбова и Горького на набережной продолжает работать площадка «Лето с РМК». В программе — групповая тренировка (в 10:00), лекция «Питание: мифы и реальность» (в 11:30), тренировка с одним из самых титулованных каратистов планеты Андреем Чирковым (17:00). В 19:00 покажут фильм «Чемпионы». Вход на мероприятия свободный. Финальные встречи III Кубка главы Екатеринбурга (12+) Профессиональные игроки и любители русского бильярда в дружественной атмосфере соревнования встретятся в клубе Public club Billiards. Начало в 11:00, вход — 2500 рублей. Турнир по сквошу (6+) В ТРЦ Veer Mall пройдет ежеквартальный турнир по сквошу «16 новичков». Посмотреть на игру могут все желающие. Время старта уточняется, вход свободный. Соревнования по армрестлингу (16+) В ТРЦ «Карнавал» свою силу покажут спортсмены в пяти весовых категориях: до 70 кг, до 80 кг, до 90 кг, до 100 кг и 100+ кг. Также публику будут развлекать эффектные черлидерши из шоу-балета «Анимэкс». Начало в 11:00 на 3 этаже в зоне фудкорта, вход свободный. Концерт Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА» (12+) В кинозале Ельцин Центра выступит актриса Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА» с программой «Птица-Победа». Коллектив приезжает на Урал с выступлением впервые, ранее программу могли услышать жители Москвы и Санкт-Петербурга. Начало в 19:00, билеты — 1500 рублей. Встреча кофейного клуба «Доживем до понедельника» (18+) Участники смогут посетить «Эксперимент на кончиках рецепторов». Разговор пойдет о сенсорике и вкусовых ощущениях. Начало в 13:00, билет — 1000 рублей. «НейроNews» (18+) Комики вместе со зрителями проанализируют забавные и необычные новости, придумывают для них шутки и пытаются определить, какие из них создал искусственный интеллект. Начало в 19:00 в «Немузее мусора», билеты — 300 рублей.