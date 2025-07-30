Shot: дрон ВСУ влетел в белгородскую многоэтажку

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Три квартиры повреждены беспилотником (архивное фото)
Три квартиры повреждены беспилотником (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгороде беспилотник ВСУ повредил верхние этажи жилого многоквартирного дома. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

"Украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде", — написал telegram-канал. Там добавили, что повреждены как минимум три жилые квартиры, а также остекление и балконы в здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы.

Сегодня ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Перехват проводился с 00:00 до 03:50 по московскому времени.

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В Белгороде беспилотник ВСУ повредил верхние этажи жилого многоквартирного дома. Об этом сообщил telegram-канал Shot. "Украинский беспилотник врезался в верхние этажи жилой многоэтажки в Белгороде", — написал telegram-канал. Там добавили, что повреждены как минимум три жилые квартиры, а также остекление и балконы в здании. Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают оперативные службы. Сегодня ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Перехват проводился с 00:00 до 03:50 по московскому времени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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