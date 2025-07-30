ВСУ атаковали российский регион тремя дронами

Ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«30 июля с 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что дроны сбили над территорией Брянской области.
Ранее в селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области служебный автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ. В машине находились глава местной администрации Татьяна Рябикина и водитель.
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