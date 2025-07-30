ВСУ атаковали российский регион тремя дронами

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Беспилотники сбили над Брянской областью
Беспилотники сбили над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«30 июля с 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что дроны сбили над территорией Брянской области. 

Ранее в селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области служебный автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ. В машине находились глава местной администрации Татьяна Рябикина и водитель. 

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Ночью силы ПВО России сбили три украинских беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России. «30 июля с 00:00 мск до 03:50 мск дежурными средствами ПВО перехвачены три украинских беспилотных летательных аппаратов воздушного типа», — передает ведомство в своем telegram-канале. Там добавили, что дроны сбили над территорией Брянской области.  Ранее в селе Борки Валуйского городского округа Белгородской области служебный автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ. В машине находились глава местной администрации Татьяна Рябикина и водитель. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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