Фельдшера скорой помощи заподозрили в поджоге банка в Пушкине

В Пушкине 27-летний фельдшер скорой помощи подозревается в поджоге банка. После попытки поджога на Октябрьском бульваре возбуждено уголовное дело о теракте.
По данным источников «Фонтанки», мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевести деньги на продиктованный ими счет. Далее, следуя инструкциям мошенников, фельдшер изготовил так называемые «коктейли Молотова» и отправился в банк в балаклаве.
В отделении банка он бросил одну из бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло задымление и началось возгорание. При этом подозреваемый выкрикивал слова о якобы происходящем ограблении. Однако его быстро задержали другие посетители банка, а затем передали прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь повредил лишь кафельное покрытие пола, на котором образовался нагар.
Следственное управление ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статье о теракте. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).
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