Фельдшера скорой помощи заподозрили в поджоге банка в Пушкине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников
Мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников Фото:

В Пушкине 27-летний фельдшер скорой помощи подозревается в поджоге банка. После попытки поджога на Октябрьском бульваре возбуждено уголовное дело о теракте.

По данным источников «Фонтанки», мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевести деньги на продиктованный ими счет. Далее, следуя инструкциям мошенников, фельдшер изготовил так называемые «коктейли Молотова» и отправился в банк в балаклаве.

В отделении банка он бросил одну из бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло задымление и началось возгорание. При этом подозреваемый выкрикивал слова о якобы происходящем ограблении. Однако его быстро задержали другие посетители банка, а затем передали прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь повредил лишь кафельное покрытие пола, на котором образовался нагар.

Следственное управление ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статье о теракте. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пушкине 27-летний фельдшер скорой помощи подозревается в поджоге банка. После попытки поджога на Октябрьском бульваре возбуждено уголовное дело о теракте. По данным источников «Фонтанки», мужчина действовал под влиянием телефонных мошенников. Злоумышленники убедили его взять кредит на сумму 1,2 миллиона рублей и перевести деньги на продиктованный ими счет. Далее, следуя инструкциям мошенников, фельдшер изготовил так называемые «коктейли Молотова» и отправился в банк в балаклаве. В отделении банка он бросил одну из бутылок с зажигательной смесью, в результате чего произошло задымление и началось возгорание. При этом подозреваемый выкрикивал слова о якобы происходящем ограблении. Однако его быстро задержали другие посетители банка, а затем передали прибывшим сотрудникам вневедомственной охраны. В результате инцидента никто не пострадал. Огонь повредил лишь кафельное покрытие пола, на котором образовался нагар. Следственное управление ГСУ СК РФ по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело по статье о теракте. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания (ИВС).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...