JPMorgan назвали стоимость складного айфона, который выпустят через год

Первый складной айфон будет стоить около 2 тысяч долларов (около 164 тысяч рублей на данный момент — прим. URA.RU). Выпустить его планируют уже в следующем году. Об этом следует из публикации аналитического портала JPMorgan.
«Apple выпустит свой первый складной айфон в сентябре 2026 года в рамках 18-й линейки своих смартфонов. <...> Первый складной айфон, по всей видимости, будет стоить 1999 долларов», — говорится в материале JPMorgan.
Аналитики прогнозируют, что объем продаж складных айфонов достигнет примерно 45 миллионов единиц к 2028 году. В материале также отмечается, что первый складной айфон от Apple может получить внутренний дисплей диагональю 7,8 дюйма, выполненный по принципу книжной раскладки и практически не имеющий заметных складок. Внешний экран устройства, предположительно, будет иметь размер 5,5 дюйма.
Корпус новинки, как ожидается, изготовят из титана, а в конструкции будет использован прочный шарнир с элементами из жидкого металла. Кроме того, аппарат оснастят двумя основными камерами на задней панели. Вместо технологии Face ID (технология распознавания лица — прим. URA.RU) будет задействована Touch ID, которая была в старых моделях и позволяла разблокировать телефон с помощью прикосновения.
Ранее в России отмечалось значительное снижение цен на последние модели айфонов, включая бюджетную версию iPhone 16e, стоимость которой в тюменских магазинах в рамках акций опускалась до 21 399 рублей, хотя изначально при старте продаж в 2024 году она превышала 100 тысяч рублей. Такое снижение связано с акционными предложениями и общей тенденцией удешевления предыдущих моделей на фоне выхода новых устройств.
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