Защитник челябинского ХК «Трактор» Прибыльский продлил контракт на два года

Перешедший в челябинский ХК «Трактор» в декабре 2024 года защитник Андрей Прибыльский подписал с клубом новое одностороннее соглашение на два года — до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора»
«Андрей Прибыльский появился в расположении команды в конце декабря 2024-го после обмена с московским „Динамо“. В прошедшем сезоне хоккеист провел за „Трактор“ 13 матчей в регулярном чемпионате, очками не отметился и заработал показатель полезности „+5“, — отметили в клубе.
Несмотря на отсутствие набранных очков, вместе с «Трактором» 24-летний Прибыльский стал серебряным призером чемпионата КХЛ. До Челябинска он играл в ХК «Буран» (Воронеж), МХК «Динамо» Москва, «Динамо» Тверь, «Динамо» Красногорск, «Динамо» Санкт-Петербург. Последние шесть лет провел в ХК «Динамо» Москва. Всего в КХЛ на его счету — 148 матчей, 11 (3+8) очков, показатель полезности «+3».
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