29 июля 2025

Защитник челябинского ХК «Трактор» Прибыльский продлил контракт на два года

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Андрей Прибыльский появился в челябинском клубе в декабре-2024
Андрей Прибыльский появился в челябинском клубе в декабре-2024 Фото:
новость из сюжета
Челябинский ХК «Трактор» — сезон 2025/2026

Перешедший в челябинский ХК «Трактор» в декабре 2024 года защитник Андрей Прибыльский подписал с клубом новое одностороннее соглашение на два года — до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора»

«Андрей Прибыльский появился в расположении команды в конце декабря 2024-го после обмена с московским „Динамо“. В прошедшем сезоне хоккеист провел за „Трактор“ 13 матчей в регулярном чемпионате, очками не отметился и заработал показатель полезности „+5“, — отметили в клубе.

Несмотря на отсутствие набранных очков, вместе с «Трактором» 24-летний Прибыльский стал серебряным призером чемпионата КХЛ. До Челябинска он играл в ХК «Буран» (Воронеж), МХК «Динамо» Москва, «Динамо» Тверь, «Динамо» Красногорск, «Динамо» Санкт-Петербург. Последние шесть лет провел в ХК «Динамо» Москва. Всего в КХЛ на его счету — 148 матчей, 11 (3+8) очков, показатель полезности «+3».

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Перешедший в челябинский ХК «Трактор» в декабре 2024 года защитник Андрей Прибыльский подписал с клубом новое одностороннее соглашение на два года — до конца сезона 2026/2027. Об этом сообщила пресс-служба «Трактора» «Андрей Прибыльский появился в расположении команды в конце декабря 2024-го после обмена с московским „Динамо“. В прошедшем сезоне хоккеист провел за „Трактор“ 13 матчей в регулярном чемпионате, очками не отметился и заработал показатель полезности „+5“, — отметили в клубе. Несмотря на отсутствие набранных очков, вместе с «Трактором» 24-летний Прибыльский стал серебряным призером чемпионата КХЛ. До Челябинска он играл в ХК «Буран» (Воронеж), МХК «Динамо» Москва, «Динамо» Тверь, «Динамо» Красногорск, «Динамо» Санкт-Петербург. Последние шесть лет провел в ХК «Динамо» Москва. Всего в КХЛ на его счету — 148 матчей, 11 (3+8) очков, показатель полезности «+3».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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