Райффайзенбанк обновил рекорд по убыткам

Во втором квартале 2025 года Райффайзенбанк зафиксировал чистый убыток в России в размере 861 миллиона евро. Об этом пишут российские СМИ, которые ссылаются на данные из отчетности Raiffeisen Bank International.
«По итогам второго квартала 2025 года Райффайзенбанк получил в России чистый убыток в 861 млн евро», — говорится в материале Коммерсанта. За первые три месяца текущего года банк зафиксировал прибыль в размере 425 миллионов евро. Значительное влияние на показатели всей группы оказали убытки российского филиала. По итогам первого полугодия чистая прибыль Raiffeisen Bank International достигла 148 миллионов евро, что на 89% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Финансовые потери обусловлены судебным спором между МКАО «Распериа Трейдинг Лимитед», являющейся российским совладельцем австрийской строительной компании Strabag, и группой Raiffeisen. В связи с этим Райффайзенбанк был вынужден сформировать дополнительные резервы для покрытия потенциальных убытков по данному иску, сумма которых оценивается в 1,2 миллиарда евро.
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