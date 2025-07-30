Подросток из Санкт-Петербурга открыл стрельбу по водителям

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Юноша пытался ограбить водителя и выстрелил ему в шею
Юноша пытался ограбить водителя и выстрелил ему в шею Фото:

В Санкт-Петербурге 19-летний подросток пытался ограбить водителей машин, открыв стрельбу. Об этом пишет telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в Дегтярном переулке, где молодой человек подошел к припаркованному автомобилю и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-водителя денежные средства. После отказа он потребовал предоставить доступ к банковскому счету и передать наручные часы. Однако женщина проявила решительность — она включила сигнализацию и начала звать на помощь, что позволило ей покинуть место происшествия.

Водителю следующего автомобиля не повезло: когда он припарковался на том же месте, где ранее стояла другая машина, злоумышленник в состоянии аффекта без предупреждения выстрелил ему в шею. После этого подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, однако очевидцы незамедлительно обратились в полицию. Уже спустя две минуты после попытки бегства преступник был задержан. Пострадавший с огнестрельным ранением был оперативно госпитализирован в Мариинскую больницу. Мотивы подростка выясняются.

Ранее на одной из железнодорожных станций в Москве двое 15-летних обстреляли из пневматического пистолета сотрудника транспортной безопасности. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Характер его травм не уточняется. Подростков быстро задержали. После чего их вместе с родителями доставили в отдел полиции.

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В Санкт-Петербурге 19-летний подросток пытался ограбить водителей машин, открыв стрельбу. Об этом пишет telegram-канал Mash на Мойке. Инцидент произошел в Дегтярном переулке, где молодой человек подошел к припаркованному автомобилю и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у женщины-водителя денежные средства. После отказа он потребовал предоставить доступ к банковскому счету и передать наручные часы. Однако женщина проявила решительность — она включила сигнализацию и начала звать на помощь, что позволило ей покинуть место происшествия. Водителю следующего автомобиля не повезло: когда он припарковался на том же месте, где ранее стояла другая машина, злоумышленник в состоянии аффекта без предупреждения выстрелил ему в шею. После этого подозреваемый попытался скрыться с места происшествия, однако очевидцы незамедлительно обратились в полицию. Уже спустя две минуты после попытки бегства преступник был задержан. Пострадавший с огнестрельным ранением был оперативно госпитализирован в Мариинскую больницу. Мотивы подростка выясняются. Ранее на одной из железнодорожных станций в Москве двое 15-летних обстреляли из пневматического пистолета сотрудника транспортной безопасности. Пострадавший был госпитализирован в больницу. Характер его травм не уточняется. Подростков быстро задержали. После чего их вместе с родителями доставили в отдел полиции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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