Массовое восхождение на ледник и поиски Бабы-Яги: афиша на выходные

В начале августа жителей и гостей Ямала ждут яркие выходные, наполненные разнообразными событиями. В столице округа уже началась регистрация на БиблиоАвтоКвест, где участников ждет призовой фонд до 30 тысяч рублей. В городах региона пройдут интерактивные программы для взрослых и детей, выставки и активные игры. Ямальцев ждет насыщенная программа: от массового восхождения на ледник до волшебной атмосферы сказки-променада. Подробнее о главных культурных событиях в городах Ямала — в афише URA.RU.
БиблиоАвтоКвест и массовое восхождение
- В Салехарде началась регистрация на БиблиоАвтоКвест, где участники могут выиграть до 30 000 рублей. Это автоприключение проведет вас по историческим тропам города, предлагая интерактивные задания на знание истории Салехарда, захватывающий маршрут и работу в команде. Заявляют организаторы. Призовой фонд включает 30 000 рублей за первое место, 20 000 за второе и 10 000 за третье. Для участия необходимо заполнить заявку. Мероприятие организовано Национальной библиотекой Ямала и предназначено для участников старше 18 лет.
- Одним из ключевых мероприятий этого лета станет массовое восхождение на ледник Романтиков, которое пройдет 2 августа. Участникам предстоит отправиться к одному из живописнейших уголков Ямала — древнему леднику, расположенному на южном склоне горного массива Рай-Из. В течение трех часов группа преодолеет маршрут протяженностью 5 километров по горным тропам и достигнет отметки 800 метров над уровнем моря. Стоимость участия начинается от 4000 рублей. Старт от парка Победы в Салехарде.
- 2 августа в Национальной библиотеке Ямала по адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, 36, пройдут различные мероприятия: с 12:15 до 13:45 будет организована бесплатная медитация для лиц старше 16 лет; с 15:00 до 16:00 состоится лаборатория «Мотирики» для детей 4–6 лет, стоимость участия — 700 рублей; а с 12:00 до 19:00 все желающие старше 6 лет смогут бесплатно посетить клуб настольных игр.
«Улетный тур» и спектакль — проминад
- В Новом Уренгое за 500 рублей желающие могут принять участие в тематическом променаде для детей и взрослых под названием «Приключения Бабы-Яги в Новом». Сюжет мероприятия рассказывает о поисках Бабы-Яги своей семьи: ее единственный родственник много лет назад уехал на Ямал, и с тех пор связь с ним была утеряна. Участников ожидает прогулка по Городскому парку в дружелюбной компании. Количество мест ограничено. Мероприятие пройдет 3 августа в 14:00, старт у здания «Мельница» в парке «Дружба».
- В субботу, 2 августа, в 17:00 в парке «Дружба» города Новый Уренгой состоится развлекательная программа «Улетный тур по Новому: Фестиваль улетных игр!». Гостей ожидают разнообразные мероприятия и активные игры.
Выставки и мастер-классы
- В эти выходные Музей истории и археологии Надыма приглашает посетить постоянные и временные выставки, среди которых «Солнце северное», «Детство СССР», «Надымское городище», «Сталинка», «Герои и подвиги», «На границе жанров», «Путь к Победе», «Хэ, Нори, Ныда, Кутопьюган: история в лицах», «В гостях у бабы Нюры», «1418: блокадный Ленинград» и «Салют над Невой».
- 2 августа состоится мастер-класс «Оч.Умелые ручки» по изготовлению ароматного мыла, участие — 400 рублей с человека, все материалы предоставляются. Также для посетителей открыты экспозиция «История строительства города Надыма» и выставка, посвященная памяти Валентины Колосовой. Адрес музея: ул. Зверева, 12/3 (здание бывшего СГС), посещение возможно только по предварительной записи.
- А в Музейном центре Ноябрьска можно посетить «Лесная газета», где познакомились с удивительным миром лесных обитателей, приняли участие в познавательных опытах, разгадывали головоломки и решали различные задачи. Выставка будет открыта до середины августа. Стоимость входного билета составляет 100 рублей для детей и 200 рублей для взрослых; предусмотрены скидки для владельцев карты жителя Ямала «Морошка», а также билеты можно приобрести по «Пушкинской карте».
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