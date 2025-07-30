Путин назвал главное условие успеха России

Путин: патриотизм молодежи — самое главное условие успеха России
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Путин назвал патриотизм молодежи самым главным условием успеха страны
Путин назвал патриотизм молодежи самым главным условием успеха страны Фото:

Патриотический настрой молодых граждан играет ключевую роль не только в успешном продвижении России в рамках СВО, но и во всех сферах развития государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, — вообще по всем направлениям», — сказал Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Слова опубликованы в официальном telegram-канале Кремля.

Во время встречи Темрезов рассказал президенту о высоком уровне патриотизма среди молодежи в регионе. Путин поддержал эту оценку и назвал патриотизм молодежи «самым главным» условием успеха страны.

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Патриотический настрой молодых граждан играет ключевую роль не только в успешном продвижении России в рамках СВО, но и во всех сферах развития государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, — вообще по всем направлениям», — сказал Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Слова опубликованы в официальном telegram-канале Кремля. Во время встречи Темрезов рассказал президенту о высоком уровне патриотизма среди молодежи в регионе. Путин поддержал эту оценку и назвал патриотизм молодежи «самым главным» условием успеха страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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