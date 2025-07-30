Путин назвал главное условие успеха России

Патриотический настрой молодых граждан играет ключевую роль не только в успешном продвижении России в рамках СВО, но и во всех сферах развития государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Да, это очень важно. Это, может быть, самое главное для нашего успешного продвижения не только в рамках СВО, — вообще по всем направлениям», — сказал Путин во время встречи с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым. Слова опубликованы в официальном telegram-канале Кремля.
Во время встречи Темрезов рассказал президенту о высоком уровне патриотизма среди молодежи в регионе. Путин поддержал эту оценку и назвал патриотизм молодежи «самым главным» условием успеха страны.
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