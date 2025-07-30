РАН: на Камчатке за час произошло 11 землетрясений

На Камчатке фиксируют землетрясения
У побережья Камчатки за период чуть превышающий один час было зарегистрировано одиннадцать землетрясений. Об этом информирует Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем telegram-канале.
По информации сейсмологов, магнитуда подземных толчков находилась в диапазоне от 4,2 до 5,5. На данный момент сообщений о том, что землетрясения ощущались жителями региона, не поступало.
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