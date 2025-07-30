30 июля 2025

РАН: на Камчатке за час произошло 11 землетрясений

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Камчатке фиксируют землетрясения
На Камчатке фиксируют землетрясения Фото:

У побережья Камчатки за период чуть превышающий один час было зарегистрировано одиннадцать землетрясений. Об этом информирует Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем telegram-канале.

По информации сейсмологов, магнитуда подземных толчков находилась в диапазоне от 4,2 до 5,5. На данный момент сообщений о том, что землетрясения ощущались жителями региона, не поступало.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У побережья Камчатки за период чуть превышающий один час было зарегистрировано одиннадцать землетрясений. Об этом информирует Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук в своем telegram-канале. По информации сейсмологов, магнитуда подземных толчков находилась в диапазоне от 4,2 до 5,5. На данный момент сообщений о том, что землетрясения ощущались жителями региона, не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...