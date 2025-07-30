30 июля 2025

«Ведомости»: РКН хочет ужесточить требования к онлайн-ресурсам

© Служба новостей «URA.RU»
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Роскомнадзор намерен штрафовать владельцев онлайн-ресурсов за несоблюдение требований
Роскомнадзор намерен штрафовать владельцев онлайн-ресурсов за несоблюдение требований Фото:

Роскомнадзор (РКН) планирует усилить контроль над сайтами и сервисами, которые позволяют пользователям обмениваться информацией. Об этом сообщают «Ведомости».

«Согласно новому приказу, ведомство получит право не только штрафовать нарушителей по решению суда, но и принудительно вносить их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), если те проигнорируют требование зарегистрироваться в течение 10 дней после получения соответствующего требования. Раньше за подобное нарушение ресурсы могли привлекаться к административной ответственности, но при этом могли оставаться вне правового статуса», — заявил «Ведомостям» собеседник из РКН. 

В список ОРИ попадают владельцы и администраторы любых платформ, где пользователи могут обмениваться сообщениями: соцсети, мессенджеры, форумы, блоги, сайты с комментариями и даже онлайн-магазины. Причем это касается как российских, так и зарубежных компаний и частных лиц. Проект приказа об утверждении порядка ведения реестра ОРИ уже опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов. 

В Роскомнадзоре ранее объяснили блокировку сервиса Speedtest. Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети. 

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Роскомнадзор (РКН) планирует усилить контроль над сайтами и сервисами, которые позволяют пользователям обмениваться информацией. Об этом сообщают «Ведомости». «Согласно новому приказу, ведомство получит право не только штрафовать нарушителей по решению суда, но и принудительно вносить их в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), если те проигнорируют требование зарегистрироваться в течение 10 дней после получения соответствующего требования. Раньше за подобное нарушение ресурсы могли привлекаться к административной ответственности, но при этом могли оставаться вне правового статуса», — заявил «Ведомостям» собеседник из РКН.  В список ОРИ попадают владельцы и администраторы любых платформ, где пользователи могут обмениваться сообщениями: соцсети, мессенджеры, форумы, блоги, сайты с комментариями и даже онлайн-магазины. Причем это касается как российских, так и зарубежных компаний и частных лиц. Проект приказа об утверждении порядка ведения реестра ОРИ уже опубликован на интернет-портале нормативных правовых актов.  В Роскомнадзоре ранее объяснили блокировку сервиса Speedtest. Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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