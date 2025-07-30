В Роскомнадзоре объяснили блокировку сервиса Speedtest

Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети. Об этом заявили Роскомнадзоре.
«Собираемые им (сервисом Speedtest, — прим. URA.RU) данные могли использоваться для организации атак на российские сети», — пояснили в Роскомнадзоре, их сообщение передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что информация, получаемая Speedtest, также могла применяться для оценки эффективности подобных атак.
Ранее стало известно об ограничении работы Speedtest на территории России из-за угрозы для Рунета. Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что сервис собирал сведения о пользователях из России, которые потенциально могли быть интересны иностранным спецслужбам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.