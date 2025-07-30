В Роскомнадзоре объяснили блокировку сервиса Speedtest

Роскомнадзор: данные Speedtest могли использоваться для кибератак на Рунет
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Данные Speedtest могли использоваться для кибератак
Данные Speedtest могли использоваться для кибератак Фото:

Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети. Об этом заявили Роскомнадзоре.

«Собираемые им (сервисом Speedtest, — прим. URA.RU) данные могли использоваться для организации атак на российские сети», — пояснили в Роскомнадзоре, их сообщение передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что информация, получаемая Speedtest, также могла применяться для оценки эффективности подобных атак.

Ранее стало известно об ограничении работы Speedtest на территории России из-за угрозы для Рунета. Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что сервис собирал сведения о пользователях из России, которые потенциально могли быть интересны иностранным спецслужбам.

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Данные сервиса для проверки скорости интернета Speedtest могли использоваться иностранными службами для организации кибератак на российские сети. Об этом заявили Роскомнадзоре. «Собираемые им (сервисом Speedtest, — прим. URA.RU) данные могли использоваться для организации атак на российские сети», — пояснили в Роскомнадзоре, их сообщение передает РИА Новости. В ведомстве добавили, что информация, получаемая Speedtest, также могла применяться для оценки эффективности подобных атак. Ранее стало известно об ограничении работы Speedtest на территории России из-за угрозы для Рунета. Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что сервис собирал сведения о пользователях из России, которые потенциально могли быть интересны иностранным спецслужбам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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