На Украине мужчины старше 25 лет получат звание «солдат запаса»

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Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет
Сейчас на Украине призыву подлежат мужчины от 25 до 60 лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

«Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием — их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — следует из заявления Министерства обороны Украины.

Также вводится рассылка повесток заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения. Для организации призыва будут использоваться поименные списки из системы «Оберег».

Сейчас на Украине действует всеобщая мобилизация для мужчин от 25 до 60 лет. После ужесточения правил в мае 2023 года многие потеряли право на отсрочки, однако проблемы с комплектованием армии сохраняются. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы.

Ранее украинские СМИ заявили, что молодых контрактников из новой «программы 18-24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников на два года, но теперь возможен перевод в пехоту. Шансов выжить за это время у них практически нет, отмечают в силовых структурах РФ.

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На Украине военнообязанные мужчины старше 25 лет, не служившие в армии, теперь будут автоматически получать звание «солдат (матрос) запаса» при постановке на военный учет. Об этом сообщило Министерство обороны Украины. «Новые правила, утвержденные правительством, позволяют присваивать звания без явки в военкомат. Кроме того, изменения коснулись и женщин с медицинским образованием — их теперь тоже будут ставить на учет автоматически», — следует из заявления Министерства обороны Украины. Также вводится рассылка повесток заказными письмами с уведомлением о вручении и описью вложения. Для организации призыва будут использоваться поименные списки из системы «Оберег». Сейчас на Украине действует всеобщая мобилизация для мужчин от 25 до 60 лет. После ужесточения правил в мае 2023 года многие потеряли право на отсрочки, однако проблемы с комплектованием армии сохраняются. Новые меры призваны упростить призыв тех, кто ранее избегал службы. Ранее украинские СМИ заявили, что молодых контрактников из новой «программы 18-24» могут направить в штурмовые подразделения. Ранее их привлекали на службу операторами беспилотников на два года, но теперь возможен перевод в пехоту. Шансов выжить за это время у них практически нет, отмечают в силовых структурах РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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