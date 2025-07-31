Трамп забеспокоился из-за решения Канады по Палестине

Трамп: признание Палестины значительно помешает достижению соглашения
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трамп забеспокоился о достижении соглашения с Канадой из-за признания Палестины
Трамп забеспокоился о достижении соглашения с Канадой из-за признания Палестины Фото:

Признание Палестины значительно затруднит достижение соглашения о торговле с Канадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп

«Канада только что объявила о поддержке создания государства Палестина. Это сильно осложнит для нас возможность заключения торгового соглашения с ними», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

Ранее канадское правительство объявило о признании Палестины в качестве независимого государства в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре 2025 года. По словам премьер-министра Канады Марка Карни страдания, переживаемые народом Палестины, не дают поводов для промедления с принятием согласованных мер мирового сообщества в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Он считает, что сохранение подхода, предусматривающего создание двух государств, является выражением солидарности со всеми народами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Признание Палестины значительно затруднит достижение соглашения о торговле с Канадой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.  «Канада только что объявила о поддержке создания государства Палестина. Это сильно осложнит для нас возможность заключения торгового соглашения с ними», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social. Ранее канадское правительство объявило о признании Палестины в качестве независимого государства в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая состоится в сентябре 2025 года. По словам премьер-министра Канады Марка Карни страдания, переживаемые народом Палестины, не дают поводов для промедления с принятием согласованных мер мирового сообщества в поддержку мира, безопасности и достоинства всех человеческих жизней. Он считает, что сохранение подхода, предусматривающего создание двух государств, является выражением солидарности со всеми народами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...