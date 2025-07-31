В Пензе загорелся завод после атаки украинскими дронами: что известно о крупном пожаре

В Пензе загорелся завод после атаки украинскими дронами
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На месте возгорания работают пожарные (архивное фото)
На месте возгорания работают пожарные (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На одном из промышленных предприятий Пензы произошел пожар, разгоревшийся после атаки беспилотников на город, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В настоящее время на месте работают пожарные. Местные жители также сообщают о работающей в городе сирене. Что известно о пожаре после украинской атаке — в материале URA.RU. 

Горит предприятие 

Местные жители сообщили, что слышали звук взрыва, в Заводском районе города, после чего началось возгорание на одном из предприятий. Над районом наблюдается густой столб дыма.

Комментарий губернатора

Губернатор Мельниченко подтвердил возгорание на промышленном предприятии. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Пожар устраняют экстренные службы. Кроме того, в регионе временно ограничен мобильный интернет для обеспечения безопасности и противодействия вражеским беспилотникам.

Реакция местных жителей

Очевидцы сообщают, что слышали взрыв в 07:30 по местному времени. Один из пользователей в соцсетях написал о хлопках в 06:30 утра. 

При этом местные жители сообщают, что в городе сирены все еще работают: «Писали что сирены включают, если БПЛА находятся в Пензе. Значит они еще летают тут, не сбили еще что ли?» Кроме того, по словам комментаторов, сотрудникам завода, а также работникам предприятия по производству электромонтажных изделий разрешили отправиться домой.

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На одном из промышленных предприятий Пензы произошел пожар, разгоревшийся после атаки беспилотников на город, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. В настоящее время на месте работают пожарные. Местные жители также сообщают о работающей в городе сирене. Что известно о пожаре после украинской атаке — в материале URA.RU.  Горит предприятие  Местные жители сообщили, что слышали звук взрыва, в Заводском районе города, после чего началось возгорание на одном из предприятий. Над районом наблюдается густой столб дыма. Комментарий губернатора Губернатор Мельниченко подтвердил возгорание на промышленном предприятии. Он отметил, что пострадавших и разрушений нет. Пожар устраняют экстренные службы. Кроме того, в регионе временно ограничен мобильный интернет для обеспечения безопасности и противодействия вражеским беспилотникам. Реакция местных жителей Очевидцы сообщают, что слышали взрыв в 07:30 по местному времени. Один из пользователей в соцсетях написал о хлопках в 06:30 утра.  При этом местные жители сообщают, что в городе сирены все еще работают: «Писали что сирены включают, если БПЛА находятся в Пензе. Значит они еще летают тут, не сбили еще что ли?» Кроме того, по словам комментаторов, сотрудникам завода, а также работникам предприятия по производству электромонтажных изделий разрешили отправиться домой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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