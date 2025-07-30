Мэрия получила премию от правительства ХМАО за работу с налогами

Власти ХМАО выделили грант Сургутскому району для стимулирования роста налогового потенциала по итогам работы в 2024 году. Мэр Андрей Трубецкой в своем telegram-канале пояснил, что дотация в размере 38,7 миллионов рублей стала самой крупной из всех муниципальных районов Югры.
«Результаты были достигнуты, главным образом, благодаря системной работе с налогоплательщиками. Также Сургутский район заменил дотации из окружного бюджета на дополнительный норматив отчислений от НДФЛ, что позволило обеспечить больший объем поступлений в бюджет», — уточнил Трубецкой. Он подчеркнул, что деньги на развитие получены за качество планирования налоговых доходов, обеспечение поступления в бюджет округа налога на профессиональный доход и работу по налогу на имущество.
В прошлом году доходная часть районного бюджета выросла на 30% по сравнению с 2023 годом и составила 23,5 миллиарда рублей. Доля налоговых доходов в этой сумме — 7 миллиардов рублей, что также превышает уровень предыдущего отчетного периода на 13%. Только 6,5 миллиарда рублей составил НДФЛ. Налог на имущество — 156,8 миллиона. Неналоговые доходы, для сравнения, составили миллиард рублей.
Также Сургутский район получил грант окружного депфина в размере 26,5 миллиона рублей за качество бюджетного процесса в 2024 году. «Оба гранта будут направлены на развитие поселений», — добавил Трубецкой.
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