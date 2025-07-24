24 июля 2025

Мэр из ХМАО модернизировал систему уличного освещения

Глава Сургутского района ХМАО Трубецкой обновил освещение в 15 поселениях
© Служба новостей «URA.RU»
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В 15 поселениях Сургутского района установлены светодиодные уличные фонари
В 15 поселениях Сургутского района установлены светодиодные уличные фонари Фото:

В 15 населенных пунктах Сургутского района обновили системы уличного освещения. Модернизация затронула в том числе отдаленные Лямину, Сытомино, Локосово и компактные Высокий Мыс и Сайгатину, сообщил мэр Андрей Трубецкой.

«Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямину, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Специалисты МУП „Сургутские районные электрические сети“ выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей», — написал глава района в своем telegram-канале.

Трубецкой отметил, что все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений, а особое внимание было уделено местам с высокой пешеходной активностью. «В Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада „Журавушка“. В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово — подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение. Светодиодные фонари не только повышают безопасность в темное время суток, но и способствуют созданию комфортной городской среды», — пояснил мэр.

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В 15 населенных пунктах Сургутского района обновили системы уличного освещения. Модернизация затронула в том числе отдаленные Лямину, Сытомино, Локосово и компактные Высокий Мыс и Сайгатину, сообщил мэр Андрей Трубецкой. «Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямину, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Специалисты МУП „Сургутские районные электрические сети“ выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей», — написал глава района в своем telegram-канале. Трубецкой отметил, что все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений, а особое внимание было уделено местам с высокой пешеходной активностью. «В Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада „Журавушка“. В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово — подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение. Светодиодные фонари не только повышают безопасность в темное время суток, но и способствуют созданию комфортной городской среды», — пояснил мэр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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