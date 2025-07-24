Мэр из ХМАО модернизировал систему уличного освещения

В 15 населенных пунктах Сургутского района обновили системы уличного освещения. Модернизация затронула в том числе отдаленные Лямину, Сытомино, Локосово и компактные Высокий Мыс и Сайгатину, сообщил мэр Андрей Трубецкой.
«Завершена модернизация наружного освещения в 15 населенных пунктах, включая отдаленные Лямину, Сытомино и Локосово и небольшие Высокий Мыс и Сайгатину. Специалисты МУП „Сургутские районные электрические сети“ выполнили работы на 21 объекте: проложили свыше 2 км линий электропередачи и смонтировали 89 энергоэффективных светодиодных светильников. Общий объем инвестиций составил более 4,8 млн рублей», — написал глава района в своем telegram-канале.
Трубецкой отметил, что все работы выполнены с учетом обращений местных жителей и предложений администраций поселений, а особое внимание было уделено местам с высокой пешеходной активностью. «В Лянторе появилось дополнительное освещение возле детского сада „Журавушка“. В Тром-Агане подсветили территорию сельского клуба, в Барсово — подходы к поликлинике. В Локосово выполнено освещение въезда в поселение. Светодиодные фонари не только повышают безопасность в темное время суток, но и способствуют созданию комфортной городской среды», — пояснил мэр.
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