Популярный пес-пухляш Кругетс умер в приюте

Знаменитый пес Кругетс из Нижнего Новгорода умер. О смерти собаки сообщили работники приюта «Сострадание НН».
«Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны», — приводит слова зоозащитников telegram-канал NewsNN.
Кругетс был известен из-за своего веса в 100 килограммов. Прохожие подобрали пса на улице и передали в клинику, где ему помогли похудеть вдвое. После собаке искали новых хозяев через соцсети, но Кругетс умер до того, как кто-то его приютил. Сотрудники приюта попросили прощение за то, что не успели найти для пса семью.
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