Популярный пес-пухляш Кругетс умер в приюте

Пес, который похудел с 100 кг, скончался в приюте в Нижнем Новгороде
© Служба новостей «URA.RU»
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Для пса так и не нашли новых хозяев
Для пса так и не нашли новых хозяев Фото:

Знаменитый пес Кругетс из Нижнего Новгорода умер. О смерти собаки сообщили работники приюта «Сострадание НН».

«Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны», — приводит слова зоозащитников telegram-канал NewsNN.

Кругетс был известен из-за своего веса в 100 килограммов. Прохожие подобрали пса на улице и передали в клинику, где ему помогли похудеть вдвое. После собаке искали новых хозяев через соцсети, но Кругетс умер до того, как кто-то его приютил. Сотрудники приюта попросили прощение за то, что не успели найти для пса семью.

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Знаменитый пес Кругетс из Нижнего Новгорода умер. О смерти собаки сообщили работники приюта «Сострадание НН». «Ушел тихо, на стационаре в госпитале. Врачи пытались спасти Круги, но все попытки оказались безуспешны», — приводит слова зоозащитников telegram-канал NewsNN. Кругетс был известен из-за своего веса в 100 килограммов. Прохожие подобрали пса на улице и передали в клинику, где ему помогли похудеть вдвое. После собаке искали новых хозяев через соцсети, но Кругетс умер до того, как кто-то его приютил. Сотрудники приюта попросили прощение за то, что не успели найти для пса семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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