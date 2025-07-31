Еще одна страна признала новые регионы России

Никарагуа официально признала новые регионы России
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Никарагуа официально признала новые регионы и выразила поддержку России
Никарагуа официально признала новые регионы и выразила поддержку России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говрится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.

«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации», — сказано в сообщении. Кроме того, власти Никарагуа отметили, что Россия проводит операцию на Украине, защищая жизни народа, законные территории, суверенитет и территориальную целостность.

В письме правительство выразило поддержку российским семьям, потерявшим своих близких в ходе защиты русского народа и обеспечения мира на планете. Отмечена признательность и одобрение героических усилий России в противостоянии украинскому неонацизму, который, как подчеркивается, поддерживается странами НАТО. В заключительной части послания выражена уверенность в том, что Россия одержит победу над этими силами зла, гегемонистскими государствами и фашизмом.

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Власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говрится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину. «От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации», — сказано в сообщении. Кроме того, власти Никарагуа отметили, что Россия проводит операцию на Украине, защищая жизни народа, законные территории, суверенитет и территориальную целостность. В письме правительство выразило поддержку российским семьям, потерявшим своих близких в ходе защиты русского народа и обеспечения мира на планете. Отмечена признательность и одобрение героических усилий России в противостоянии украинскому неонацизму, который, как подчеркивается, поддерживается странами НАТО. В заключительной части послания выражена уверенность в том, что Россия одержит победу над этими силами зла, гегемонистскими государствами и фашизмом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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