Власти Никарагуа официально признали Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области в качестве субъектов Российской Федерации. Об этом говрится в письме сопрезидентов страны Даниэля Ортеги и Росарио Мурильо, направленном президенту России Владимиру Путину.
«От имени правительства и народа Никарагуа мы выражаем нашу полную поддержку и признание Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей как неотъемлемой части Российской Федерации», — сказано в сообщении. Кроме того, власти Никарагуа отметили, что Россия проводит операцию на Украине, защищая жизни народа, законные территории, суверенитет и территориальную целостность.
В письме правительство выразило поддержку российским семьям, потерявшим своих близких в ходе защиты русского народа и обеспечения мира на планете. Отмечена признательность и одобрение героических усилий России в противостоянии украинскому неонацизму, который, как подчеркивается, поддерживается странами НАТО. В заключительной части послания выражена уверенность в том, что Россия одержит победу над этими силами зла, гегемонистскими государствами и фашизмом.
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