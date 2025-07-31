Спикер гордумы Челябинска Буяков поздравил детсад, ставший лучшим в стране

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Сергей Буяков (на фото справа) поздравил детский сад с победой во всероссийской акции
Сергей Буяков (на фото справа) поздравил детский сад с победой во всероссийской акции Фото:

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков посетил детский сад в Коркино. Буяков поздравил учреждение, победившее в акции «Единой России» «История семьи — история страны!»

«Поздравил коллектив детского сада №32 с победой во всероссийской акции „История семьи — история страны!“ Акция проводилась партией „Единая Россия“ в рамках партийного проекта „Мир возможностей“ при поддержке Министерства просвещения РФ. Участие в акции и победа южноуральского учреждения — наглядный, живой пример того, как работает партийный проект», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.

По словам Буякова, к участию в акции в детсаду подошли неформально. Педагоги разработали проекты, адаптированные для каждой возрастной группы дошкольников. Успехам воспитанников способствовала и Русская медная компания, которая реконструировала старое здание детсада и продолжает помогать учреждению.

Буяков приехал в Коркино как замсекретаря реготделения партии по проектной деятельности. По его словам, целью поездки была оценка эффективности реализации партийных проектов. На заседании местного политсовета Буяков подчеркнул, что партийные проекты — это, инструмент прямого взаимодействия с гражданами. Через них можно решать конкретные задачи, оперативно реагировать на запросы и запускать полезные инициативы.

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Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков посетил детский сад в Коркино. Буяков поздравил учреждение, победившее в акции «Единой России» «История семьи — история страны!» «Поздравил коллектив детского сада №32 с победой во всероссийской акции „История семьи — история страны!“ Акция проводилась партией „Единая Россия“ в рамках партийного проекта „Мир возможностей“ при поддержке Министерства просвещения РФ. Участие в акции и победа южноуральского учреждения — наглядный, живой пример того, как работает партийный проект», — сообщил Буяков в своем telegram-канале. По словам Буякова, к участию в акции в детсаду подошли неформально. Педагоги разработали проекты, адаптированные для каждой возрастной группы дошкольников. Успехам воспитанников способствовала и Русская медная компания, которая реконструировала старое здание детсада и продолжает помогать учреждению. Буяков приехал в Коркино как замсекретаря реготделения партии по проектной деятельности. По его словам, целью поездки была оценка эффективности реализации партийных проектов. На заседании местного политсовета Буяков подчеркнул, что партийные проекты — это, инструмент прямого взаимодействия с гражданами. Через них можно решать конкретные задачи, оперативно реагировать на запросы и запускать полезные инициативы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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