Спикер гордумы Челябинска Буяков поздравил детсад, ставший лучшим в стране

Спикер гордумы Челябинска Сергей Буяков посетил детский сад в Коркино. Буяков поздравил учреждение, победившее в акции «Единой России» «История семьи — история страны!»
«Поздравил коллектив детского сада №32 с победой во всероссийской акции „История семьи — история страны!“ Акция проводилась партией „Единая Россия“ в рамках партийного проекта „Мир возможностей“ при поддержке Министерства просвещения РФ. Участие в акции и победа южноуральского учреждения — наглядный, живой пример того, как работает партийный проект», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.
По словам Буякова, к участию в акции в детсаду подошли неформально. Педагоги разработали проекты, адаптированные для каждой возрастной группы дошкольников. Успехам воспитанников способствовала и Русская медная компания, которая реконструировала старое здание детсада и продолжает помогать учреждению.
Буяков приехал в Коркино как замсекретаря реготделения партии по проектной деятельности. По его словам, целью поездки была оценка эффективности реализации партийных проектов. На заседании местного политсовета Буяков подчеркнул, что партийные проекты — это, инструмент прямого взаимодействия с гражданами. Через них можно решать конкретные задачи, оперативно реагировать на запросы и запускать полезные инициативы.
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