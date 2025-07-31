Патрушев ожидает прямых атак на российские суда

Запад начал провокационные действия на различных участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские и иностранные суда, а также объекты морской инфраструктуры с последующим обвинением Москвы. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
«Нельзя исключать провокаций, связанных с прямыми атаками на российские суда и морскую инфраструктуру, а также на иностранные суда и объекты с возложением ответственности на Москву», — заявил Николай Патрушев на заседании совета по стратегическому развитию Военно-морского флота. Он подчеркнул, что западные страны уже реализуют поэтапно спланированные провокационные действия вдоль всего Трансарктического транспортного коридора.
Патрушев отметил, что для блокирования Балтики для российского торгового судоходства Брюсселем запущена миссия «Балтийский страж», которая при необходимости может быть превращена в блокадную операцию. По его словам, учитывая важность российского северо-запада для внешнеторгового морского грузооборота, западные страны проводят целенаправленную кампанию против российских судов и судов третьих стран, перевозящих российские грузы. Кроме того, Патрушев сообщил о попытках одностороннего пересмотра норм международного морского права и активной милитаризации Балтийского моря со стороны противников России.
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