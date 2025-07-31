Стали известны потери Украины в боях за Часов Яр

ВСУ потеряли тысячи военных при попытке сдержать наступление ВС РФ в Часовом Яре
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ВСУ потеряли больше семи тысяч бойцов в ДНР
ВСУ потеряли больше семи тысяч бойцов в ДНР Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ потеряли почти 7,5 тысяч бойцов и 11 танков в боях за город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысяч военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что также ВС России уничтожили 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий артиллерии и минометов. 

Часов Яр был освобожден российскими войсками 31 июля 2025 года. Бои за город шли с лета 2024-го. Освобождение данного населенного пункта имеет стратегическую важность для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе.

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ВСУ потеряли почти 7,5 тысяч бойцов и 11 танков в боях за город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России. «Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысяч военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что также ВС России уничтожили 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий артиллерии и минометов.  Часов Яр был освобожден российскими войсками 31 июля 2025 года. Бои за город шли с лета 2024-го. Освобождение данного населенного пункта имеет стратегическую важность для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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