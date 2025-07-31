Стали известны потери Украины в боях за Часов Яр

ВСУ потеряли почти 7,5 тысяч бойцов и 11 танков в боях за город Часов Яр в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр составили: около 7,5 тысяч военнослужащих», — написали в официальном telegram-канале Минобороны РФ. Отмечается, что также ВС России уничтожили 11 танков, 55 бронемашин и 160 орудий артиллерии и минометов.
Часов Яр был освобожден российскими войсками 31 июля 2025 года. Бои за город шли с лета 2024-го. Освобождение данного населенного пункта имеет стратегическую важность для дальнейшего наступления ВС РФ в регионе.
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