Директор депздрава ХМАО продолжает обновление команды: главврач ОКБ Ханты-Мансийска покидает пост

Директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов продолжает обновление команды главврачей. Увольняется руководитель ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа. Она уходит в отпуск с 4 августа, а с 1 сентября выходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава.
«Она проработала в системе здравоохранения Югры более 25 лет, из них более 8 лет возглавляла крупнейшее медицинское учреждение округа. Исполнение обязанностей главного врача временно возложено на Игоря Панова, заместителя руководителя по анестезиологии — реаниматологии», — прокомментировали в департаменте.
Окружные власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв. Источники URA.RU отмечали, что Панов, который несколько месяцев назад переехал в Югру из Тюмени (он работал в ОКБ-2 вместе с главой депздрава Паськовым), может сменить Кутефу.
Ранее пост покинул глава Сургутского травмцентра Дмитрий Гарайс, а также главврачи онкобольницы Нижневартовска Алексей Загинайко. Первым поста лишился главврач больницы родного города Паськова Мегиона Иван Чечиков.
URA.RU сообщало о планах главы депздрава обновить команду руководителей медицинских учреждений округа. Инсайд агентства подтвердился.
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