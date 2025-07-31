Директор депздрава ХМАО продолжает обновление команды: главврач ОКБ Ханты-Мансийска покидает пост

Руководитель ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа выходит на пенсию
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Главный врач ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа покидает пост
Главный врач ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа покидает пост Фото:
новость из сюжета
В депздраве ХМАО обновляется команда

Директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов продолжает обновление команды главврачей. Увольняется руководитель ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа. Она уходит в отпуск с 4 августа, а с 1 сентября выходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава.

«Она проработала в системе здравоохранения Югры более 25 лет, из них более 8 лет возглавляла крупнейшее медицинское учреждение округа. Исполнение обязанностей главного врача временно возложено на Игоря Панова, заместителя руководителя по анестезиологии — реаниматологии», — прокомментировали в департаменте.

Окружные власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв. Источники URA.RU отмечали, что Панов, который несколько месяцев назад переехал в Югру из Тюмени (он работал в ОКБ-2 вместе с главой депздрава Паськовым), может сменить Кутефу.

Ранее пост покинул глава Сургутского травмцентра Дмитрий Гарайс, а также главврачи онкобольницы Нижневартовска Алексей Загинайко. Первым поста лишился главврач больницы родного города Паськова Мегиона Иван Чечиков.

URA.RU сообщало о планах главы депздрава обновить команду руководителей медицинских учреждений округа. Инсайд агентства подтвердился.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Паськов продолжает обновление команды главврачей. Увольняется руководитель ОКБ Ханты-Мансийска Елена Кутефа. Она уходит в отпуск с 4 августа, а с 1 сентября выходит на пенсию. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного депздрава. «Она проработала в системе здравоохранения Югры более 25 лет, из них более 8 лет возглавляла крупнейшее медицинское учреждение округа. Исполнение обязанностей главного врача временно возложено на Игоря Панова, заместителя руководителя по анестезиологии — реаниматологии», — прокомментировали в департаменте. Окружные власти объявили конкурс на включение в кадровый резерв. Источники URA.RU отмечали, что Панов, который несколько месяцев назад переехал в Югру из Тюмени (он работал в ОКБ-2 вместе с главой депздрава Паськовым), может сменить Кутефу. Ранее пост покинул глава Сургутского травмцентра Дмитрий Гарайс, а также главврачи онкобольницы Нижневартовска Алексей Загинайко. Первым поста лишился главврач больницы родного города Паськова Мегиона Иван Чечиков. URA.RU сообщало о планах главы депздрава обновить команду руководителей медицинских учреждений округа. Инсайд агентства подтвердился.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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