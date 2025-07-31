Жители ХМАО скупают дешевые туры в Дагестан на бархатный сезон

У жителей Югры стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен.
«Дагестан рассматривают как недорогое пляжное направление. И отдельно — горы (это уже не Махачкала и не Дербент). Едут именно экскурсиями, чтобы посетить достопримечательности (их там очень много), жить в горах и любоваться красотами», — пояснила URA.RU руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева.
В горы чаще едут молодые семьи с детьми постарше. А с маленькими — выбирают прежде всего пляжный отдых на берегу Каспийского моря. «В сентябре — бархатный сезон, там уже хорошо, нет сильной жары», — уточнила Соловьева.
Чаще в такие поездки жители едут сами, лично бронируя перелет и гостиницы. Билет на одного из Сургута в Махачкалу в одну сторону на начало сентября можно найти дешевле 5 тысяч рублей, согласно данным сервиса онлайн-бронирования. А прямой рейс из Нижневартовска в конце месяца может обойтись около 12,5 тысяч.
Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
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