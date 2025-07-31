31 июля 2025

Жители ХМАО скупают дешевые туры в Дагестан на бархатный сезон

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Югорчане стали ездить отдыхать в горы Дагестана
Югорчане стали ездить отдыхать в горы Дагестана Фото:

У жителей Югры стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен.

«Дагестан рассматривают как недорогое пляжное направление. И отдельно — горы (это уже не Махачкала и не Дербент). Едут именно экскурсиями, чтобы посетить достопримечательности (их там очень много), жить в горах и любоваться красотами», — пояснила URA.RU руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева.

В горы чаще едут молодые семьи с детьми постарше. А с маленькими — выбирают прежде всего пляжный отдых на берегу Каспийского моря. «В сентябре — бархатный сезон, там уже хорошо, нет сильной жары», — уточнила Соловьева.

Чаще в такие поездки жители едут сами, лично бронируя перелет и гостиницы. Билет на одного из Сургута в Махачкалу в одну сторону на начало сентября можно найти дешевле 5 тысяч рублей, согласно данным сервиса онлайн-бронирования. А прямой рейс из Нижневартовска в конце месяца может обойтись около 12,5 тысяч.

Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.

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У жителей Югры стали популярны туры в Дагестан. В бархатный сезон югорчане отдыхают здесь как на пляжах, так и в горах из-за комфортной погоды и доступных цен. «Дагестан рассматривают как недорогое пляжное направление. И отдельно — горы (это уже не Махачкала и не Дербент). Едут именно экскурсиями, чтобы посетить достопримечательности (их там очень много), жить в горах и любоваться красотами», — пояснила URA.RU руководитель турагентства SoloWay Елена Соловьева. В горы чаще едут молодые семьи с детьми постарше. А с маленькими — выбирают прежде всего пляжный отдых на берегу Каспийского моря. «В сентябре — бархатный сезон, там уже хорошо, нет сильной жары», — уточнила Соловьева. Чаще в такие поездки жители едут сами, лично бронируя перелет и гостиницы. Билет на одного из Сургута в Махачкалу в одну сторону на начало сентября можно найти дешевле 5 тысяч рублей, согласно данным сервиса онлайн-бронирования. А прямой рейс из Нижневартовска в конце месяца может обойтись около 12,5 тысяч. Ранее URA.RU рассказывало, что у жителей Югры набирают популярность туры в Катар, государство, которое является одним из богатейших в мире. По данным турагентства «Семь Чудес», югорчане также стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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