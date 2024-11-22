Туристы из ХМАО скупают путевки в самую богатую страну в мире

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность туры в Катар, государство, которое является один из самых богатейших в мире. Также, по словам турагентов, югорчане стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.
«Из новых направлений популярны Бахрейн и Катар», — пояснила URA.RU турагент Марианна Кульченко. Нередко туристы выбирают перелеты с несколькими пересадками. Это дает возможность сэкономить на дороге, поскольку стоимость отдыха в самой стране остается высокой.
Чаще всего туристы путешествуют в столицу Катара Доху. Для комфортного пляжного отдыха и экскурсионной программы выбирают осень, начало зимы и весну. Примерно в это же время туристы едут в Бахрейн.
Это не единственные новые направления, куда стали путешествовать югорчане. «Малайзия хорошо идет, Бали и Маврикий. Сюда летят в основном те, кому надоели Египет и Арабские Эмираты. Люди ищут что-то новое», — добавляет турагент.
Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.
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