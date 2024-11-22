22 ноября 2024

Туристы из ХМАО скупают путевки в самую богатую страну в мире

У жителей ХМАО стали популярны туры в Катар
© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане стали путешествовать в Катар
Югорчане стали путешествовать в Катар Фото:

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность туры в Катар, государство, которое является один из самых богатейших в мире. Также, по словам турагентов, югорчане стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн.

«Из новых направлений популярны Бахрейн и Катар», — пояснила URA.RU турагент Марианна Кульченко. Нередко туристы выбирают перелеты с несколькими пересадками. Это дает возможность сэкономить на дороге, поскольку стоимость отдыха в самой стране остается высокой.

Чаще всего туристы путешествуют в столицу Катара Доху. Для комфортного пляжного отдыха и экскурсионной программы выбирают осень, начало зимы и весну. Примерно в это же время туристы едут в Бахрейн.

Это не единственные новые направления, куда стали путешествовать югорчане. «Малайзия хорошо идет, Бали и Маврикий. Сюда летят в основном те, кому надоели Египет и Арабские Эмираты. Люди ищут что-то новое», — добавляет турагент.

Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.

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У жителей Ханты-Мансийского автономного округа набирают популярность туры в Катар, государство, которое является один из самых богатейших в мире. Также, по словам турагентов, югорчане стали чаще путешествовать в соседний Бахрейн. «Из новых направлений популярны Бахрейн и Катар», — пояснила URA.RU турагент Марианна Кульченко. Нередко туристы выбирают перелеты с несколькими пересадками. Это дает возможность сэкономить на дороге, поскольку стоимость отдыха в самой стране остается высокой. Чаще всего туристы путешествуют в столицу Катара Доху. Для комфортного пляжного отдыха и экскурсионной программы выбирают осень, начало зимы и весну. Примерно в это же время туристы едут в Бахрейн. Это не единственные новые направления, куда стали путешествовать югорчане. «Малайзия хорошо идет, Бали и Маврикий. Сюда летят в основном те, кому надоели Египет и Арабские Эмираты. Люди ищут что-то новое», — добавляет турагент. Ранее URA.RU рассказывало, что самым популярным курортом у жителей ХМАО летом стала Турция. По словам турагента Елены Соловьевой, тогда направление оказалось в шесть раз популярнее, чем другие страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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