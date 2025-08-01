Губернатор ХМАО поручил ускорить капремонт школы и больницы в Мегионе

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Губернатор ХМАО Кухарук провел ревизию строек в Мегионе
Губернатор ХМАО Кухарук провел ревизию строек в Мегионе Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил ход строительных и ремонтных работ на ключевых социальных объектах Мегиона, которые должны быть завершены в этом сезоне. Он лично провел ревизию школы №4 и здания детского больничного комплекса, которому уже более 20 лет. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале.

«Перед подрядчиком сегодня ставим принципиальную задачу — завершить работы к 1 сентября, устранив все замечания и недочеты. <...> Ремонт детского больничного комплекса Мегионской городской больницы на завершающей стадии. Особое внимание поручил уделить вопросу создания доступной среды для маломобильных граждан», — заявил Кухарук.

Также на улице Западной при финансировании 230 млн рублей из окружного бюджета заменяют 900 м коммунальных сетей. У памятника Первопроходцам по нацпроекту планируют создать воркаут-зону и велодорожки, а сам монумент отреставрируют.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил ход строительных и ремонтных работ на ключевых социальных объектах Мегиона, которые должны быть завершены в этом сезоне. Он лично провел ревизию школы №4 и здания детского больничного комплекса, которому уже более 20 лет. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале. «Перед подрядчиком сегодня ставим принципиальную задачу — завершить работы к 1 сентября, устранив все замечания и недочеты. <...> Ремонт детского больничного комплекса Мегионской городской больницы на завершающей стадии. Особое внимание поручил уделить вопросу создания доступной среды для маломобильных граждан», — заявил Кухарук. Также на улице Западной при финансировании 230 млн рублей из окружного бюджета заменяют 900 м коммунальных сетей. У памятника Первопроходцам по нацпроекту планируют создать воркаут-зону и велодорожки, а сам монумент отреставрируют.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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