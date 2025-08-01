Губернатор ХМАО поручил ускорить капремонт школы и больницы в Мегионе

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук проверил ход строительных и ремонтных работ на ключевых социальных объектах Мегиона, которые должны быть завершены в этом сезоне. Он лично провел ревизию школы №4 и здания детского больничного комплекса, которому уже более 20 лет. Об этом глава региона рассказал в личном telegram-канале.
«Перед подрядчиком сегодня ставим принципиальную задачу — завершить работы к 1 сентября, устранив все замечания и недочеты. <...> Ремонт детского больничного комплекса Мегионской городской больницы на завершающей стадии. Особое внимание поручил уделить вопросу создания доступной среды для маломобильных граждан», — заявил Кухарук.
Также на улице Западной при финансировании 230 млн рублей из окружного бюджета заменяют 900 м коммунальных сетей. У памятника Первопроходцам по нацпроекту планируют создать воркаут-зону и велодорожки, а сам монумент отреставрируют.
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