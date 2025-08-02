ВСУ атаковали одно из предприятий в Самарской области

Губернатор Федорищев: дронами ВСУ атаковано предприятие в Новокуйбышевске
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На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил Федорищев
На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил Федорищев Фото:
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Атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одной из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Также он сообщил, что на месте работают оперативные службы.

Ранее поступала информация от очевидцев о неком «жужжании». На тот момент официального подтверждения о прилете дронов не поступала. Сейчас она подтвердилась.

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Атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. «Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одной из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Также он сообщил, что на месте работают оперативные службы. Ранее поступала информация от очевидцев о неком «жужжании». На тот момент официального подтверждения о прилете дронов не поступала. Сейчас она подтвердилась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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