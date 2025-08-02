ВСУ атаковали одно из предприятий в Самарской области

На месте происшествия работают оперативные службы, сообщил Федорищев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Атаковано промышленное предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Об этом сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Сегодня утром вражеские БПЛА атаковали одной из промышленных предприятий в Новокуйбышевске», — заявил губернатор в своем telegram-канале. Также он сообщил, что на месте работают оперативные службы.
Ранее поступала информация от очевидцев о неком «жужжании». На тот момент официального подтверждения о прилете дронов не поступала. Сейчас она подтвердилась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!