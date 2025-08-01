01 августа 2025

Свердловчане застряли в Кольцово на сутки из-за задержки рейса

В Екатеринбурге на 27 часов задержали рейс до Нячанга
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс задерживается на 27 часов
Рейс задерживается на 27 часов Фото:

Пассажиры вынуждены ждать рейс авиакомпании Ikar из Екатеринбурга в Нячанг больше суток. Самолет задержали на 27 часов. Делом заинтересовалась транспортная прокуратура.

«На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. В аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной», — рассказали в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры».

Сам рейс должен был улететь из Екатеринбурга в 21:00 1 августа. Согласно расписанию Кольцово, вылет планируется в 00:00 3 августа. 

Корреспондент URA.RU обратился в авиакомпанию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Пассажиры вынуждены ждать рейс авиакомпании Ikar из Екатеринбурга в Нячанг больше суток. Самолет задержали на 27 часов. Делом заинтересовалась транспортная прокуратура. «На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. В аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной», — рассказали в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры». Сам рейс должен был улететь из Екатеринбурга в 21:00 1 августа. Согласно расписанию Кольцово, вылет планируется в 00:00 3 августа.  Корреспондент URA.RU обратился в авиакомпанию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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