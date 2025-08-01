Свердловчане застряли в Кольцово на сутки из-за задержки рейса

Пассажиры вынуждены ждать рейс авиакомпании Ikar из Екатеринбурга в Нячанг больше суток. Самолет задержали на 27 часов. Делом заинтересовалась транспортная прокуратура.
«На рейс ожидается 439 пассажиров. В настоящее время 79 пассажиров расселены в гостинице. Принимаются меры по расселению еще 118 человек. Оставшиеся пассажиры в аэропорт не прибывали. В аэропорту Кольцово организована работа мобильной приемной», — рассказали в telegram-канале «Уральской транспортной прокуратуры».
Сам рейс должен был улететь из Екатеринбурга в 21:00 1 августа. Согласно расписанию Кольцово, вылет планируется в 00:00 3 августа.
Корреспондент URA.RU обратился в авиакомпанию за комментарием. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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