В мэрии Кургана пообещали добавить парковки для авто в центре города

Парковочные места сделают для машин
На улице Пушкина в Кургане появятся дополнительные места для парковки машин. Их сделают на месте снесенных домов. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии.
«Устройство дополнительных парковочных мест планируется выполнить в рамках реконструкции улицы Пушкина. Парковки будут оборудованы частично на месте снесенных жилых домов», — говорится в ответе администрации на запрос редакции.
Ранее курганцы жаловались на нехватку парковок возле ЦПКиО. Горожане просили сделать дополнительные места для машин, чтобы их не ставили в прилегающих дворах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!