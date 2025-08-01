01 августа 2025

В мэрии Кургана пообещали добавить парковки для авто в центре города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парковочные места сделают для машин
Парковочные места сделают для машин Фото:

На улице Пушкина в Кургане появятся дополнительные места для парковки машин. Их сделают на месте снесенных домов. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии.

«Устройство дополнительных парковочных мест планируется выполнить в рамках реконструкции улицы Пушкина. Парковки будут оборудованы частично на месте снесенных жилых домов», — говорится в ответе администрации на запрос редакции.

Ранее курганцы жаловались на нехватку парковок возле ЦПКиО. Горожане просили сделать дополнительные места для машин, чтобы их не ставили в прилегающих дворах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На улице Пушкина в Кургане появятся дополнительные места для парковки машин. Их сделают на месте снесенных домов. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии. «Устройство дополнительных парковочных мест планируется выполнить в рамках реконструкции улицы Пушкина. Парковки будут оборудованы частично на месте снесенных жилых домов», — говорится в ответе администрации на запрос редакции. Ранее курганцы жаловались на нехватку парковок возле ЦПКиО. Горожане просили сделать дополнительные места для машин, чтобы их не ставили в прилегающих дворах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...