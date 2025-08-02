Умер актер фильмов «Вторжение» и «Побег из тюрьмы» Виктор Бутов

Советский и российский актер театра и кино Виктор Бутов скончался 1 августа в возрасте 72 лет. Об этом сообщает сайт «Кино-Театр». Последние годы жизни Бутов провел в Германии, однако часто приезжал из Дюссельдорфа в Москву. Актер известен по ролям в советских фильмах, в частности — «Вторжение» и «Побег из тюрьмы».
О причинах смерти не сообщается. Известно, что Виктор Альбертович родился 21 апреля 1953 года в городе Собинка Владимирской области. Он окончил ГИТИС, а также прошел обучение на высших режиссерских курсах при Госкино под руководством актера Владимира Меньшова. Свою театральную карьеру Бутов начал в 1974 году в Тбилисском ТЮЗе, а через два года присоединился к Московскому областному ТЮЗу. Позднее он также работал в Московском театре комедии.
В 1991 году Бутов стал основателем первого в СССР частного театра — «Приват театр», режиссером которого был Гедрюс Мацкявичус. В кино Виктор Бутов запомнился зрителям по ролям в десяти фильмах и телесериалах. В 1977 году он сыграл Пятницкого в историко-революционном фильме «Побег из тюрьмы» Одесской киностудии, где его партнерами стали Александр Абдулов, Николай Еременко-младший и Людмила Зайцева. Тремя годами позже актер исполнил роль Коли в картине Станислава Говорухина «Вторжение» с Натальей Вавиловой, Светланой Немоляевой и Натальей Хорохориной.
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