У США появилась еще одна причина закончить конфликт на Украине как можно быстрее

США необходимо завершить конфликт на Украине и заключить с Россией соглашение о совместной разработке редкоземельных ресурсов как можно быстрее, чтобы снизить зависимость от Китая в этой сфере. Об этом пишет издание National Interest.
«Способ уменьшить зависимость Америки от монополии Китая на редкоземельные минералы (и единственный способ, который может принести плоды в ближайшем будущем) — это положить конец конфликту на Украине и создать новое партнерство с Российской Федерацией по производству редкоземельных минералов», — отмечают авторы материала.
Журналисты отмечают, что Россия, как и США, обладает одними из самыми богатыми месторождениями редкоземельных металлов. В отличие от Вашингтона, Москва активно развивает внутреннюю добычу и стремится сделать экономику более независимой, а также обеспечить спрос мирового рынка на собственные ресурсы. По мнению экспертов журнала, сотрудничество между двумя странами может стать единственным быстрым способом для Вашингтона ослабить влияние Китая на мировой рынок редкоземельных металлов. По словам авторов публикации, Соединенные Штаты располагают одними из крупнейших в мире, но слабо используемых, запасов редкоземельных металлов.
На текущий момент Китай занимает лидирующие позиции по добыче и переработке редкоземельных элементов, обеспечивая значительную часть мировых поставок. США и Россия совместно могли бы изменить баланс сил в этой отрасли, если договорятся о сотрудничестве после урегулирования украинского конфликта, отмечают аналитики издания.
Ранее эксперты и официальные лица неоднократно заявляли, что крупные совместные проекты между Россией и США, включая добычу редкоземельных металлов, возможны только после завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин уже предлагал США сотрудничество в этой сфере, а американские компании выражали интерес к возвращению на российский рынок.
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