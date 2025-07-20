Когда стартуют общие проекты России и США

Козюлин: общие проекты России и США стартуют только после конфликта на Украине
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Российско-американские крупные проекты стартуют после конфликта на Украине, заявил аналитик Вадим Козюлин
Российско-американские крупные проекты стартуют после конфликта на Украине, заявил аналитик Вадим Козюлин Фото:

Россия и США смогут реализовать общие большие проекты только после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.

«Серьезных проектов не стоит ждать до завершения конфликта на Украине, но какие-то предвестники, небольшие подвижки возможны и сейчас. Нам и США будет интересно сотрудничать в космосе, в Арктике, на освоении новых месторождений, по новым транспортным путям, в частности, Северному морскому пути», — заявил Козюлин.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал США добывать на территории России редкоземельные металлы. Также обсуждались совместные проекты в космосе и энергетике. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что часть американских компаний хотели бы вернуться на российский рынок.

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Россия и США смогут реализовать общие большие проекты только после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Серьезных проектов не стоит ждать до завершения конфликта на Украине, но какие-то предвестники, небольшие подвижки возможны и сейчас. Нам и США будет интересно сотрудничать в космосе, в Арктике, на освоении новых месторождений, по новым транспортным путям, в частности, Северному морскому пути», — заявил Козюлин. Ранее президент России Владимир Путин предлагал США добывать на территории России редкоземельные металлы. Также обсуждались совместные проекты в космосе и энергетике. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что часть американских компаний хотели бы вернуться на российский рынок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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