Когда стартуют общие проекты России и США

Россия и США смогут реализовать общие большие проекты только после окончания конфликта на Украине. Об этом в интервью URA.RU рассказал главный научный сотрудник Центра военно-политических исследований Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин.
«Серьезных проектов не стоит ждать до завершения конфликта на Украине, но какие-то предвестники, небольшие подвижки возможны и сейчас. Нам и США будет интересно сотрудничать в космосе, в Арктике, на освоении новых месторождений, по новым транспортным путям, в частности, Северному морскому пути», — заявил Козюлин.
Ранее президент России Владимир Путин предлагал США добывать на территории России редкоземельные металлы. Также обсуждались совместные проекты в космосе и энергетике. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отмечал, что часть американских компаний хотели бы вернуться на российский рынок.
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