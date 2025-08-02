Ученые запереживали из-за межзвездного объекта, который может упасть на Землю

Межзвездный объект 3I/ATLAS может пройти вблизи Земли в конце 2025 года. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на профессора Гарвардского университета Ави Леб, который отслеживает траекторию объекта с момента его обнаружения 1 июля.
«Профессор Ави Леб отслеживает объект, получивший название 3I/ATLAS, с момента его первого обнаружения 1 июля. <...> Леб предсказал, что он достигнет Земли в период с 21 ноября по 5 декабря 2025 года», — говорится в материале.
Ученый также отметил, что если объект действительно является инопланетным кораблем, он может содержать зонд или оружие. Кроме того, предполагается, что его размеры значительно превышают обычные для межзвездных объектов, что делает его особенно необычным.
Ранее профессор Ави Леб предупреждал, что 3I/ATLAS может быть инопланетной технологией из-за необычной траектории и высокой скорости объекта. Это третий межзвездный объект, проникший в Солнечную систему — до этого в 2017 году был зафиксирован астероид Оумуамуа, который также вызывал споры среди ученых о своем возможном искусственном происхождении.
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