Астрономы заметили управляемый объект в Солнечной системе

В Солнечной системе обнаружен новый межзвездный космический объект под названием 3I/ATLAS, проникший в Солнечную систему. Он может быть инопланетной технологией. Об этом заявил профессор Гарвардского университета Ави Леб.
«Орбита 3I/ATLAS совпадает с плоскостью Земли всего на пять градусов — вероятность такого совпадения случайным образом составляет всего 0,2%», — заявил ученый. Его слова приводит Newsweek. Он предположил, что траектория, проходящая через Солнечную систему, рассчитана специально для того, чтобы совершить гравитационный маневр. Также его смутила аномально высокая скорость кометы. Было выдвинуто предположение, что 3I/ATLAS является управляемым объектом.
Это третий межзвездный объект, который залетает в пространство Солнечной системы. В 2017 году был очень известен астероид Оумуамуа. Он вызвал ажиотаж своим внезапным ускорением, из-за чего некоторые ученые предположили, что это артефакт внеземной цивилизации.
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