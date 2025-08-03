В Росстате заявили о повышении пенсий инвалидов

Средний размер пенсий инвалидов за год вырос и составил более 22 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Средний размер пенсий инвалидов за год вырос на более чем две тысячи рублей
Средний размер пенсий инвалидов за год вырос на более чем две тысячи рублей Фото:

По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсий, выплачиваемых инвалидам, зарегистрированным в Социальном фонде России, составил 22 108 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 19 977 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

«Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в Соцфонде на 1 января 2025 года, составил 22 108 рублей, тогда как в 2024 году показатель составлял 19 977 рублей», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на проанализированные данные Росстата.

Наибольший средний размер пенсии зафиксирован у инвалидов I группы — 29 287 рублей. При этом среди инвалидов I группы с детства сумма существенно ниже и составляет 21 224 рубля. Инвалиды II группы получают в среднем 22 752 рубля, а если речь идет о тех, кто имеет инвалидность с детства — 16 988 рублей. Для III группы средняя пенсия равна 19 880 рублям, у инвалидов с детства этой категории — 9 932 рубля.

Кроме того, средний размер пенсии для детей-инвалидов составил 19 961 рубль. За последние 10 лет размер назначенных пенсий для инвалидов увеличился в два раза: в 2015 году этот показатель составлял 10 824 рубля.

Ранее Социальный фонд осуществил повышение накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат на 10,98% и 11,32% соответственно. С 1 августа был произведен перерасчет накопительных и срочных пенсионных выплат, пишет «Национальная служба новостей». Для этого гражданам не требуется подавать отдельные заявления — корректировка осуществляется в автоматическом режиме. Также сообщается, что в текущем году накопительные пенсии были проиндексированы на 7%, а срочные пенсионные выплаты — на 6,92%.

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По состоянию на 1 января 2025 года средний размер пенсий, выплачиваемых инвалидам, зарегистрированным в Социальном фонде России, составил 22 108 рублей. Годом ранее этот показатель составлял 19 977 рублей. Об этом свидетельствуют данные Росстата. «Средний размер назначенных пенсий инвалидов, состоящих на учете в Соцфонде на 1 января 2025 года, составил 22 108 рублей, тогда как в 2024 году показатель составлял 19 977 рублей», — пишет ТАСС. Агентство ссылается на проанализированные данные Росстата. Наибольший средний размер пенсии зафиксирован у инвалидов I группы — 29 287 рублей. При этом среди инвалидов I группы с детства сумма существенно ниже и составляет 21 224 рубля. Инвалиды II группы получают в среднем 22 752 рубля, а если речь идет о тех, кто имеет инвалидность с детства — 16 988 рублей. Для III группы средняя пенсия равна 19 880 рублям, у инвалидов с детства этой категории — 9 932 рубля. Кроме того, средний размер пенсии для детей-инвалидов составил 19 961 рубль. За последние 10 лет размер назначенных пенсий для инвалидов увеличился в два раза: в 2015 году этот показатель составлял 10 824 рубля. Ранее Социальный фонд осуществил повышение накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат на 10,98% и 11,32% соответственно. С 1 августа был произведен перерасчет накопительных и срочных пенсионных выплат, пишет «Национальная служба новостей». Для этого гражданам не требуется подавать отдельные заявления — корректировка осуществляется в автоматическом режиме. Также сообщается, что в текущем году накопительные пенсии были проиндексированы на 7%, а срочные пенсионные выплаты — на 6,92%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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