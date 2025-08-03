Водителя грузовика оштрафовали за отказ на досмотр по перевозке БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Водитель отказался давать доступ к грузовику
Водитель отказался давать доступ к грузовику Фото:

Суд в Тульской области оштрафовал водителя грузовика за отказ от досмотра автомобиля. Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили грузовик марки «ГАЗон» и потребовали проверить груз на предмет возможной перевозки беспилотников.

«Сотрудники ДПС предъявили водителю требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения», — передает содержание судебных документов РИА Новости.

Водитель первоначально отказался открывать грузовой отсек, объяснив это потерей ключа. Позже ключ нашелся, и осмотр был проведен. Однако за первоначальный отказ на водителя составили протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции.

В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд не применять строгое наказание. В середине июля судья назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Как отмечается в материалах дела, досмотр в конечном итоге был проведен, но уже после составления протокола.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Суд в Тульской области оштрафовал водителя грузовика за отказ от досмотра автомобиля. Инцидент произошел, когда сотрудники ДПС остановили грузовик марки «ГАЗон» и потребовали проверить груз на предмет возможной перевозки беспилотников. «Сотрудники ДПС предъявили водителю требование о досмотре транспортного средства в связи с необходимостью исследования вопроса возможной транспортировка БПЛА. Водитель отказался от его выполнения», — передает содержание судебных документов РИА Новости. Водитель первоначально отказался открывать грузовой отсек, объяснив это потерей ключа. Позже ключ нашелся, и осмотр был проведен. Однако за первоначальный отказ на водителя составили протокол по статье о неповиновении законному требованию сотрудника полиции. В суде мужчина полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд не применять строгое наказание. В середине июля судья назначил ему штраф в размере двух тысяч рублей. Как отмечается в материалах дела, досмотр в конечном итоге был проведен, но уже после составления протокола.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...