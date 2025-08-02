Челябинского бойца СВО выставила на улицу из-за квартиры любимая женщина

Жительница Златоуста Галина и ее сын Владислав, участник спецоперации, лишились более четырех миллионов рублей после любовной переписки бойца во время лечения в госпитале после ранения. Эти деньги они перевели 39-летней Гюзель — знакомой Владислава по прежней работе, которая пообещала раненому бойцу создать с ним семью.
«Долгое время Владислав симпатизировал эффектной брюнетке, но та не отвечала ему взаимностью. Ситуация изменилась после того, как мужчина отправился на СВО и получил осколочное ранение. Во время переписки в мессенджере они договорились создать семью и вместе купить квартиру. Гюзель настаивала на скорейшем переводе денег», — рассказала свою историю сайту «74.ру» мать челябинского бойца.
После переписки с бывшей коллегой Гюзель, мужчина перевел ей три миллиона рублей — выплату за ранение. А его мать Галина добавила еще миллион из собственных сбережений.
Однако после получения денег женщина оформила жилье на свою мать. Недолгое «семейное счастье» в новой квартире закончилось, когда Владислав попытался поднять вопрос о переоформлении собственности. В ответ Гюзель вызвала полицию, и участника СВО буквально выставили за порог.
«Сын находился на лечении после операции, принимал обезболивающие, так как рана не заживала. У него в тот момент могли ампутировать ногу. В этот момент Гюзель стала вытягивать из него деньги под различными предлогами. Сначала небольшими суммами, потом все больше и больше», — отмечает мать бойца.
По данным семьи, с ноября 2024 года они безуспешно пытаются вернуть деньги или оформить жилье на Владислава. За это время им трижды отказывали в возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество». В полиции пояснили, что ранее постановление об отказе в возбуждении дела было отменено, а материалы истребованы в областное управление для проведения дополнительных проверок. Окончательное решение поставлено на контроль в Главном следственном управлении ГУ МВД по Челябинской области.
Сама Гюзель утверждает, что квартира была подарком, а все обвинения в мошенничестве считает необоснованными. Интересы семьи бойца представляет адвокат Егор Качурин, который настаивает на наличии оснований для уголовного преследования и указывает на психотравмирующую ситуацию, в которой находился Владислав во время перевода денег.
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