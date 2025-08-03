Астроном прокомментировал слухи о движущемся в сторону земли инопланетном корабле с оружием

Комета 3I/ATLAS, недавно обнаруженная астрономами и названная в зарубежных СМИ инопланетным кораблем с оружием, не имеет отношения к внеземным технологиям. Об этом профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.
«Это действительно комета, а не шпионский звездолет или корабль-истребитель с оружием», — сказал Сергей Язев в беседе с ТАСС. Он также добавил, что она не представляет угрозы для Земли, поскольку пролетит в нескольких десятках миллионов километров от нее. При этом нельзя точно сказать, является ли ее размер необычным для межзвездных комет, так как у ученых нет достаточных объемов статистики.
Комета 3I/ATLAS была обнаружена 1 июля с помощью автоматизированной сети телескопов ATLAS. По предварительным расчетам траектории, осенью 2025 года небесное тело пересечет орбиту Марса. Ряд зарубежных изданий, включая Daily Mail, цитировали профессора Гарвардского университета Ави Леба, который предположил, что объект может быть инопланетным аппаратом с неизвестным назначением из-за своих больших размеров.
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