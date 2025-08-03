Китай готовится сбивать спутники Илона Маска

AP: Китай планирует сбивать спутники Маска с помощью подводных лодок-невидимок
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Китайские ученые предлагают использовать лазеры и саботаж для противодействия спутникам Starlink Маска
Китайские ученые предлагают использовать лазеры и саботаж для противодействия спутникам Starlink Маска Фото:

Китайские ученые занимаются поиском различных методов нейтрализации потенциальной угрозы, исходящей, по их мнению, от большого числа спутников связи Starlink. Данные космические аппараты принадлежат предпринимателю Илону Маску. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Подводные лодки-невидимки, оснащенные космическими лазерами, саботаж цепочек поставок и специально разработанные ударные спутники, оснащенные ионными двигателями. Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьезной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», — говорится в материале AP.

Китайские правительственные и военные ученые обеспокоены возможным применением сети Starlink противниками в ходе вооруженных конфликтов и в целях разведки. Они опубликовали в научных изданиях множество материалов, в которых рассматриваются методы обнаружения, отслеживания и выведения из строя спутников, принадлежащих компании Илона Маска. Китайские специалисты считают, что система Starlink создает существенную угрозу для национальной безопасности Китая и его стратегических интересов.

Ранее стало известно, что в глобальной системе спутников Starlink произошел сбой. В результате на 2,5 часа была парализована часть операций украинских военных. Из-за этого ВСУ были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием БПЛА.

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Китайские ученые занимаются поиском различных методов нейтрализации потенциальной угрозы, исходящей, по их мнению, от большого числа спутников связи Starlink. Данные космические аппараты принадлежат предпринимателю Илону Маску. Об этом пишет Associated Press (AP). «Подводные лодки-невидимки, оснащенные космическими лазерами, саботаж цепочек поставок и специально разработанные ударные спутники, оснащенные ионными двигателями. Это лишь некоторые из стратегий, которые китайские ученые разрабатывают для противодействия тому, что Пекин считает серьезной угрозой: армаде спутников связи Starlink Илона Маска», — говорится в материале AP. Китайские правительственные и военные ученые обеспокоены возможным применением сети Starlink противниками в ходе вооруженных конфликтов и в целях разведки. Они опубликовали в научных изданиях множество материалов, в которых рассматриваются методы обнаружения, отслеживания и выведения из строя спутников, принадлежащих компании Илона Маска. Китайские специалисты считают, что система Starlink создает существенную угрозу для национальной безопасности Китая и его стратегических интересов. Ранее стало известно, что в глобальной системе спутников Starlink произошел сбой. В результате на 2,5 часа была парализована часть операций украинских военных. Из-за этого ВСУ были вынуждены отложить проведение нескольких операций с использованием БПЛА.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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